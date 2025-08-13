Przygotowania do rozmów na Alasce. Zełenski liczy na zawieszenie broni

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Friedrich Merz ( iedzą przed spotkaniem online z innymi europejskimi przywódcami w celu omówienia trwającej wojny na Ukrainie, w Kancelarii w Berlinie, Niemcy, 13 sierpnia 2025. EPA/JOHN MACDOUGALL / POOL

W piątek w amerykańskim stanie Alaska ma dojść do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. W rozmowach poprzedzających to wydarzenie europejscy liderzy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz przedstawiciele NATO podkreślają konieczność obrony interesów Kijowa i zapewnienia, że żadne decyzje nie zapadną bez udziału Ukrainy.

Podczas konferencji prasowej w Berlinie z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, Zełenski wyraził nadzieję, że głównym tematem rozmów na Alasce będzie „natychmiastowe zawieszenie broni”. Jak ujawnił, Donald Trump zaproponował bezpośredni kontakt po spotkaniu z Putinem. Chciał omówić ewentualne ustalenia i wspólnie wyznaczyć kolejne kroki.

Prezydent Ukrainy podkreślił też, że jego stanowisko w sprawie ustępstw terytorialnych pozostaje niezmienne. – Żadne kwestie dotyczące jedności terytorialnej naszego państwa nie mogą być omawiane bez udziału Ukrainy i jej narodu – zaznaczył.

Europa i NATO wzmacniają wspólne stanowisko

Kanclerz Merz stwierdził, że podczas rozmów w USA muszą zostać zachowane interesy bezpieczeństwa Ukrainy i Europy. – W przypadku fiaska negocjacji należy zwiększyć presję na Rosję – podkreślił.

Z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że Europa, USA i NATO „wzmocniły wspólne stanowisko wobec Ukrainy” i będą działać w ścisłej koordynacji. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ocenił, że sojusznicy są zjednoczeni w dążeniu do „sprawiedliwego i trwałego pokoju”, dodając, że „piłka jest teraz po stronie Putina”.

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że podczas wideokonferencji z udziałem Trumpa i Zełenskiego Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Premier uczestniczył natomiast w spotkaniach europejskich liderów bez udziału prezydenta USA.

Planowane rozmowy Trump–Putin na Alasce będą pierwszym bezpośrednim spotkaniem przywódców od czasu rozpoczęcia nowej fazy działań wojennych w Ukrainie. Ich wynik może mieć istotne znaczenie dla przyszłości konfliktu i kształtu ewentualnego procesu pokojowego.

PAP / Hanna Czarnecka