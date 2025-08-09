Przystanek Alaska. To tam Trump spotka się z Putinem

Donald Trump zapowiedział spotkanie z Władimirem Putinem, które odbędzie się na Alasce już w przyszłym tygodniu. Fot.: PAP / EPA / Nathan Howard

Donald Trump zapowiedział, że spotka się z Władimirem Putinem na Alasce. Do rozmów dojdzie w przyszły piątek. Deklaracja zapadła gdy minął termin na zakończenie wojny wyznaczony przez prezydenta USA.

Donald Trump, za pomocą swojej platformy społecznościowej Truth Social, poinformował o planowanym spotkaniu z Władymirem Putinem. Do rozmów dojdzie w przyszły piątek, na Alasce. Jurii Uszakow, doradca prezydenta Rosji, potwierdził datę i miejsce spotkania.

– Długo oczekiwane spotkanie między mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w Wielkim Stanie Alaska. Więcej szczegółów wkrótce. Dziękuję za uwagę! – napisał na Truth Social.

Spekuluje się, że do spotkania może dojść na wyspach Diomeda, które dzieli granica amerykańsko-rosyjska.

Donald Trump przekazał, że obie strony konfliktu będą musiały dokonać „pewnej wymiany terytorium”. Chodzi o regiony, w których trwały, bądź trwają walki. Wołodymyr Zełeński przekazał, że jest gotów do rozmów, ale nie odda ukraińskiej ziemi okupantowi.

Według informacji CNN Rosja domaga się oddania wschodniej części Donbasu, a także okupowanego Krymu w zamian proponując zamrożenie obecnego frontu. Wall Street Journal pisze o wycofaniu się Ukrainy z obwodu donieckiego i Ługańskiego. W zamian Putin ma zobowiązać do nieatakowania Ukrainy i „innych krajów europejskich”.

Putin chce spotkać się z Trumpem bez Zełeńskiego

Steve Witkoff, doradca Trumpa, zaproponował trójstronne spotkanie razem z Wołodymyrem Zełeńskim. Putin odmówił, stwierdzając, że z jednej strony jest otwarty na takie rozmowy, ale „muszą ku temu zostać stworzone pewne warunki”. Podkreślił, że taka sytuacja jeszcze się nie wydarzyła.

Zarówno USA, jak i Rosja pozytywnie wypowiadają się o spotkaniu Witkoff-Putin. Odbyło się dzień przed tym gdy minął termin wyznaczony Putinowi przez Trumpa. Prezydent USA najpierw dał swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi 50 dni na zawieszenie konfliktu. Następnie skrócił ten czas o połowę mówiąc, że mimo ich rozmów Putin ciągle atakuje ukraińskich cywili. Tym samym rosyjski prezydent nie wykazuje zamiaru zakończenia inwazji. Po tym terminie Trump groził wprowadzeniem sankcji wtórnych. Do tej pory nie zrobił tego w szerokiej skali. W środę podniósł cła na Indie za handel rosyjską ropą. Była to konsekwencja jego ostrzeżeń kierowany do Nowego Delhi.

Guardian / Ukraińska Prawda / CNN / WSJ / X / PAP / Biznes Alert / Marcin Karwowski