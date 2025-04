PSE: Ponad 22 tysiące mocy zainstalowanej z fotowoltaiki i prawie 11 tysięcy z farm wiatrowych

Obecnie zainstalowano około 22 tysiące mocy z fotowoltaiki i prawie 11 tysięcy z farm wiatrowych. W ujęciu rocznym rośnie udział OZE, ale węgiel ciągle dominuje. W marcu odpowiadał za 55,5 procent wytworzonej energii. W ramach porównania w tym samym okresie wszystkie OZE wytworzyły 28,8 procent energii w polskim miksie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), poinformowały za pomocą wpisu na X, że według danych z pierwszego marca w systemie zainstalowanych jest 22 074 MW z fotowoltaiki. W przypadku energetyki wiatrowej dane pochodzą z pierwszego kwietnia i wskazują na 10 868 mocy zainstalowanej.

– Odnosi się do urządzeń wytwarzających energię elektryczną i ciepło oraz urządzeń pobierających energię. Dla jednego urządzenia moc zainstalowana jest równa mocy znamionowej – podaje Główny Urząd Statystyczny definicje mocy zainstalowanej.

Rośnie rola OZE, ale węgiel ciągle dominuje

Forum Energii w Miesięczniku przedstawiło udział poszczególnych źródeł wytwórczych energii elektrycznej za marzec bieżącego roku. 28,8 procent wyprodukowanej energii pochodziło z OZE. Blisko połowa z tego (43,2 procent) pochodziła z farm wiatrowych, co stanowiło spadek w ujęciu rok do roku o 20,5 procent i wzrostu w stosunku do lutego 2025 roku o 34 procent. Farmy wiatrowe wyprodukowały 1,8 TWh, co odpowiadało za 11,61 procent wyprodukowanej energii.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych osiągnęły wzrost o 28,5 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku i wzrost o 80,6 procent w stosunku do lutego. Maksymalny godzinowy udział odnawialnych źródeł w produkcji energii w marcu wyniósł 60,2 procent, a minimalny 8,4 procent.

W marcu wyprodukowano z gazu 2 TWh (z wiatru było to 1,8 TWh), co stanowiło 12,9 procent całkowitej wyprodukowanej energii. Gaz zaliczył wzrost o 20,1 procent w stosunku do marca ubiegłego roku i spadek o 1,5 procent w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Węgiel (zarówno kamienny jak i brunatny) odpowiadał za 55,5 procent energii wytworzonej w marcu bieżącego roku (8,1 TWh). Jest to procentowy spadek rok do roku i 16,5 procent w stosunku do lutego 2025 roku. Produkcja z węgla kamiennego spadła o 2,2 procent w porównaniu do poprzedniego roku i o 20,1 procent w odniesieniu do wcześniejszego miesiąca. W tych samych okresach węgiel brunatny zanotował spadek odpowiednio o półtorej procent i o 9,7 procent.

PSE / GUS / Forum Energii / Biznes Alert / Marcin Karwowski