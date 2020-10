PSE rozbudują stację elektroenergetyczną Plewiska Alert

Ponad 100 mln złotych kosztować będzie rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska w gminie Dopiewo niedaleko Poznania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały pozwolenie na jej rozbudowę. Rozpoczęcie prac planowane jest na początek 2021 roku.

Mamy już wszystkie wymagane decyzje administracyjne oraz dysponujemy terenem potrzebnym do rozbudowy. Na przełomie tego i przyszłego roku chcemy podpisać umowę z wykonawcą. Zakończenie inwestycji planujemy na pierwszą połowę 2024 roku – informuje Łukasz Sitarek, który kieruje projektem po stronie PSE. Stacje elektroenergetyczne są istotnymi elementami sieci przesyłowej – ich zadaniem jest zmiana napięcia przesyłanej od wytwórcy energii elektrycznej, obniżając je do poziomu, który umożliwia jej dostarczenie do gospodarstw domowych za pośrednictwem sieci lokalnych operatorów dystrybucyjnych.

Stacja Plewiska to infrastruktura elektroenergetyczna kluczowa dla zasilania Polski zachodniej i północnej oraz jest szczególnie ważna dla bezpieczeństwa zasilania aglomeracji poznańskiej. Stanowi węzeł, w którym zbiegają się linie wyprowadzające moc ze źródeł wytwórczych na Pomorzu, Śląsku i centralnej Polsce. Rozbudowa stacji pozwoli na przyłączenie budowanych obecnie linii przesyłowych o napięciu 400 kV relacji Piła Krzewina – Plewiska oraz Baczyna (okolice Gorzowa Wielkopolskiego) – Plewiska.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Michał Perzyński