PSE podały warunki aukcji wstępnej dla jednostek mocy na Litwie Alert

Linia elektroenergetyczna na Rembelszczyźnie. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przedstawiły w środę parametry aukcji wstępnej dla jednostek mocy zlokalizowanych w systemie elektroenergetycznym Litwy. Odbędzie się ona 24 sierpnia 2020 roku.

Konkurencja i obowiązek mocowy

PSE wyjaśniają, że ramach aukcji wstępnej, zagraniczni dostawcy mocy konkurują ze sobą, oferując obowiązek mocowy na polskim rynku mocy. Po złożeniu ofert operator akceptuje je, aż do wyczerpania wolumenu mocy przeznaczonego dla danej aukcji wstępnej. Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu z dnia szóstego sierpnia 2020 roku w sprawie parametrów aukcji głównej dla dostaw w 2025 roku oraz parametrów aukcji dodatkowych dla dostaw w 2022 roku, maksymalny wolumen obowiązków mocowych dla jednostek fizycznych zagranicznych zlokalizowanych na terytorium Republiki Litewskiej, przeznaczony na aukcję wstępną do aukcji głównej na rok dostaw 2025, wynosi 80 MW. – Zagraniczni dostawcy mocy, których oferty zostaną zaakceptowane w toku aukcji wstępnej, będą dopuszczeni do udziału w certyfikacji do aukcji głównej na dostawy w 2025 roku i w przypadku uzyskania certyfikatu – do aukcji głównej na dostawy w 2025 roku – wyjaśnia operator.

Podmioty wyrażające chęć uczestnictwa w aukcji wstępnej, powinny wnieść zabezpieczenie finansowe w wysokości 43 zł za każdy kilowat mocy, który planują zaoferować. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii z dnia trzeciego września 2018 roku w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych, zabezpieczenie do aukcji wstępnej ustanawia się wyłącznie w formie pieniężnej, dokonując wpłaty kwoty na rachunek bankowy operatora.

W poniedziałek PSE ogłosiły termin aukcji wstępnej do aukcji głównej na 2025 rok dostaw, dla jednostek mocy zlokalizowanych w strefie, którą tworzy system elektroenergetyczny Litwy. Rozpocznie się 24 sierpnia 2020 roku o godz. 00:00 i zakończy 24 sierpnia 2020 roku o godz. 23:59.

Oprócz strefy litewskiej w ustawie zostały zdefiniowane jeszcze dwie strefy: profilu synchronicznego, która obejmuje część niemieckiego systemu przesyłowego (50 Hertz), system przesyłowy Czech i system przesyłowy Słowacji oraz obejmująca system przesyłowy Szwecji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki