PSE zostały partnerem akcji #WdzięczniMedykom Alert

Caritas Polska otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych darowiznę, która umożliwi zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do skutecznej walki z pandemią w szpitalach w gminach, w których znajduje się infrastruktura PSE. To część ogólnopolskiej akcji wsparcia szpitali i pracowników służby zdrowia #WdzięczniMedykom.

– Caritas nie ustaje w niesieniu pomocy polskim medykom. Nasze działania mają charakter ogólnopolski i kompleksowy. Z radością obserwujemy zaangażowanie zarówno osób prywatnych, jak i firm wyciągających pomocną dłoń do potrzebujących. Dzięki pomocy Polskich Sieci Elektroenergetycznych będziemy mogli dostarczyć sprzęt ratujący życie do jeszcze większej liczby szpitali, za co z serca dziękujemy – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Darowizna PSE pozwoli Caritas Polska sfinansować zakup m.in. respiratorów oraz środków ochrony osobistej: atestowanych kombinezonów ochronnych i maseczek, a także płynów do dezynfekcji dla placówek ochrony zdrowia leczących pacjentów cierpiących z powodu epidemii COVID-19. Dzięki współpracy PSE i Caritas pomoc będzie miała zasięg ogólnokrajowy, ale priorytet będą miały placówki znajdujące się w sąsiedztwie infrastruktury przesyłowej i wymagające pilnego doposażenia.

– Epidemia koronawirusa zmieniła nasz świat. Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają szczególną rolę i misję do spełnienia w tym trudnym czasie. Jako operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego, realizują swoją działalność na terenie ponad 1000 polskich gmin, zapewniając stabilne i nieprzerwane dostawy prądu do wszystkich regionów Polski. By móc realnie odpowiedzieć na prośby naszych interesariuszy i zapewnić efektywne wsparcie lokalnych społeczności, PSE wdrożyły systemowe programy pomocowe. Jednym z nich jest współpraca z Caritasem – organizacją dobroczynną, z ogromnym doświadczeniem, która działa na terenie całego kraju. Jest to partner, który gwarantuje, że nasze wsparcie nie tylko trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, ale będzie najlepszej jakości, co jest niezwykle ważne w skutecznej walce z pandemią – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji PSE SA.

Więcej niż wdzięczni

Akcja #WdzięczniMedykom została uruchomiona przez Caritas Polska w odpowiedzi zapotrzebowanie szpitali i placówek medycznych znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią koronawirusa. Celem inicjatywy podjętej przez największą organizację pomocą w kraju jest dostarczenie potrzebnego sprzętu i wyposażenia dla personelu medycznego do jak największej liczby szpitali i placówek ochrony zdrowia w Polsce.

Akcję wsparło kilkunastu partnerów biznesowych Caritas Polska. Poza PSE są to: firmy Generali i Concordia, Fundacja Carrefour, Nestle, Fundacja JSW, Lidl Polska, Gaz-System, AstraZeneca, PWPW, PGNIG, oraz Fundacja Banku PNB Paribas. Równolegle Caritas Polska uruchomiła zbiórkę pieniędzy od darczyńców indywidualnych, żeby stopniowo zwiększać zakres i skalę działania.

Środki te pozwolą na przekazanie ponad szpitalom oraz domom opieki społecznej w całej Polsce m.in. 100 respiratorów, ponad 300 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 50 tys. masek KN95, ponad 200 tys. rękawiczek ochronnych, 10 tys. kombinezonów ochronnych, 2 tys. przyłbic oraz kilkanaście specjalistycznych łóżek szpitalnych.

