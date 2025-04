PSG na EKG w Katowicach: Błękitne paliwo to bezpieczeństwo

Wojciech Kowalski, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, wziął udział w panelu „Gaz: rynek, energia, bezpieczeństwo” podczas XVII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jednym z tematów dyskusji związanych z branżą energetyczną było bezpieczeństwo gazowe. Przedstawiciel PSG wskazał na potrzebę rozwoju inwestycji, które są kluczowe w kontekście bezpieczeństwa dostaw.

Rosnąca rola gazu jako paliwa przejściowego, wyzwania geopolityczne, transformacja energetyczna – to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas panelu. Zaproszeni eksperci i liderzy rynku energii omówili najważniejsze wyzwania stojące przed firmami z sektora gazowego, takie jak konieczność zapewnienia ciągłości dostaw i dywersyfikacji źródeł oraz inwestycje w rozwój infrastruktury gazowej. O tym jak budować odporny i nowoczesny system dystrybucji gazu w dobie transformacji energetycznej mówił Wojciech Kowalski, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wiele wymiarów bezpieczeństwa

– Bezpieczeństwo ma wiele wymiarów. W Polskiej Spółce Gazownictwa oznacza to, że kilkanaście tysięcy osób stale i bezpiecznie zarządza 745 punktami wejścia do Gaz-Systemu. To również zarządzanie gazociągami o łącznej długości ponad 210 tys. km, eksploatacja naszych stacji, których jest ponad 10 tysięcy. Jako spółka współpracujemy z klientami i naszymi odbiorcami, u których znajduje się ponad 7 milionów gazomierzy. Pewną dozą bezpieczeństwa jest również to, że mamy w planach inwestycje rozwojowe. Naszymi działaniami realizujemy strategię Orlenu – podkreślił.

Jak dodał, rok do roku spółka przeznacza między 3 a 3,5 mld zł na inwestycje, z czego 90 procent jest wydawane na inwestycje stricte sieciowe. W samym 2025 roku plan inwestycyjny spółki wyniósł blisko 3,3 mld zł netto. To kwoty, które realnie pokazują zaangażowanie głównego dystrybutora sieci gazowej w rozwój i modernizację. Dodatkowo Polska Spółka Gazownictwa pozyskuje środki z programu FENiKS – obecnie w jego ramach jest prowadzonych 5 projektów. Część środków jest wydawana również na teleinformatyzację. Już teraz spółka prowadzi projekt wdrożenia inteligentnych eGazomierzy, które niedługo zastąpią tradycyjne urządzenia u ponad 1,38 mln odbiorców. Na ten jeden projekt zostanie przeznaczone około 700 mln zł. Spółka stawia również na nowoczesne technologie i cyfrowe systemy zarządzania, które na przykład badają stopień nawonienia gazu. Parametry są transmitowane poprzez telemetrię do systemów SCADA.

– Analizujemy stopień nawonienia – to kolejny element bezpieczeństwa przy odbiorze końcowym. Jeżeli zdarzy się awaria, jest to jeden z ważniejszych elementów wskazujących na to, czy dopełniliśmy formuły techniczne. Z mojego punktu widzenia nasi klienci, odbiorcy mogą czuć się bezpieczni, zapewniamy stałe dostawy gazu. Jednocześnie musimy być cały czas czujni, kto stoi w miejscu, ten się cofa – podkreślił Wojciech Kowalski, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

W obliczu zmian geopolitycznych, zakłóceń łańcuchów dostaw i wzrostu ryzyka energetycznego w Europie, dywersyfikacja źródeł gazu nabiera nowego znaczenia. Paneliści zgodzili się, że konieczne jest nie tylko szukanie alternatywnych kierunków dostaw, ale też rozwój nowych źródeł energii – takich jak biometan i wodór. Polska Spółka Gazownictwa już teraz przygotowuje się na paliwa alternatywne m.in. dzięki opublikowanej niedawno Mapie Chłonności, inwestorzy mogą planować przyłączenia biometanowni do istniejącej infrastruktury dystrybucyjnej. Te działania stanowią konkretną odpowiedź na potrzeby

i oczekiwania rynku.

– Musimy patrzeć perspektywicznie. Przewidujemy przeznaczyć część środków na inwestycje związane z dekarbonizacją, transformacją energetyczną. Bardzo poważnie patrzymy na kwestię wprowadzania do naszej sieci biometanu – powiedział Wojciech Kowalski.

Głos przedstawiciela PSG wniósł perspektywę operatora infrastruktury, który każdego dnia odpowiada za dostawy do milionów odbiorców w Polsce. Bezpieczeństwo w trudnych czasach transformacji oznacza nie tylko budowę nowych rozwiązań, ale też odpowiedzialne zarządzanie istniejącą infrastrukturą i ścisłą współpracę z regulatorami. Transformacja prowadzona w sposób ewolucyjny pozwala na prowadzenie działań bez narażania ciągłości dostaw i stabilności gospodarki.

Polska Spółka Gazownictwa / Biznes Alert