PSG przystosuje Zachodniopomorskiem do biometanu

Polska Spółka Gazownictwa podpisała trzy umowy, których celem jest rozbudowa i modernizacja sieci gazowej. Poprawie ulegnie niezawodność i dostępność świadczenia usług, a w przyszłość gazociągi będą mogły zostać zatłoczone biometanem.

– Rozbudowa i poprawa parametrów sieci dystrybucyjnej PSG umożliwi w przyszłości zatłaczanie do niej biometanu produkowanego lokalnie. Można się spodziewać, że przełoży się to na wzmocnienie roli regionu w przyszłym modelu energetycznym Polski, opartym na źródłach niskoemisyjnych – podkreśla dr Szymon Paweł Moś, członek zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Trzy inwestycje warte 11 miliardów

Pierwsza z inwestycji dotyczy połączenia Rzewnowo-Wrzosowa Kolonia. Umożliwi dostarczeni paliw do mieszkańców Rzewnowa, Mokrawicy, Trzebieszewa i Chrząstkowa, które leżą w gminie Kamień Pomorski. Powstały gazociąg zasili również pas nadmorski.

Druga umowa dotyczy gazociągu średniego ciśnienia w gminie Rewal, który połączy Pobierowo z Pustkowem. Zastąpi starszy gazociąg, o mniejszej średnicy, likwidując dotychczasowe ograniczenia przepustowości.

Trzeci projekt to budowa stacji regulacyjnej wysokiego ciśnienia w obrębach geodezyjnych Mechowo i Sowno, w gminie Płoty. Dzięki inwestycji przepływ gazu stanie się stabilniejszy, co poprawi bezpieczeństwo i niezawodność dostaw gazu.

Według harmonogramu wszystkie trzy inwestycje zakończą się w 2027 roku, a ich łączny koszt szacuje się na ponad 11 miliardów złotych.

PSG / Marcin Karwowski