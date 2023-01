PSL chce liberalizacji przepisów dotyczących OZE. “Nie stać nas na zwłokę” Alert

Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Grzyb i Adam Jarubas mówili na śniadaniu prasowym o inicjatywie “Zielony tydzień OZE”, w ramach której przedstawili pomysły ugrupowania na zmiany w obszarze energetyki odnawialnej. Chcą oni m.in. liberalizacji ustawy odległościowej, uwolnienia rynku biometanu i ułatwień w przyłączaniu instalacji fotowoltaicznych.

Fot. Siemens Gamesa

Zielony tydzień OZE

Poseł Andrzej Grzyb podkreślił, że źródła odnawialne są warunkiem bezpieczeństwa energetycznego Polski, a w Polsce stanowią one zaledwie 16 procent miksu. – Atom jest wciąż na papierze, w optymistycznym wariancie energia zacznie płynąć za 10 lat. Energetyka jądrowa będzie mogła zapewnić około 40 procent energii w kraju, trzeba będzie to dopełnić źródłami odnawialnymi – argumentował.

Podkreślił on, że problemy pogłębiła inwazja Rosji na Ukrainę, dlatego Polska musi szukać rodzimych źródeł energii. – W ostatnich latach na import surowców energetycznych wydaliśmy 1,16 biliona złotych. Coraz droższy jest import ropy. Do tego musimy dodać potrzebę uniezależnienia się od dostaw z Rosji. Komisja Europejska przyjęła w marcu program REPowerEU, który przewiduje inwestycje w fotowoltaikę, energetykę wiatrową na lądzie, biogaz i efektywność energetyczną. To miałoby pozwolić na zmniejszenie importu gazu o około 30 procent – mówił.

– Mamy 10 propozycji programowych: przede wszystkim odblokowanie ustawy odległościowej. Korzyścią dla społeczności lokalnych byłoby to, że kupowałyby one energię w cenie hurtowej. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, uważamy, że system, który obowiązywał do 1 kwietnia był bardzo efektywny. Ilość odmów przyłączenia wyniosła w sumie 30 GW mocy. Najczęściej odmawiają Energa i Enea. Uważamy, że potrzebna jest pilna zmiana w regulacjach, jeśli chodzi o wytwarzanie energii z fotowoltaiki na potrzeby firm. Proponujemy też rozwój inwestycji w biogaz – możemy w Polsce uzyskać z biomasy odpadowej około 13,5 mld m sześc. biogazu. Jednym źródłem jest rolnictwo, drugim są odpady komunalne. Dlatego prooponujemy program „Biogazownia w każdej gminie”. Do tego dochodzi program budowy biometanowni. Chcemy wdrożyć program wodorowy i usunąć bariery administracyjne dla rozwoju małej energetyki wodnej – powiedział poseł Grzyb.

– Znamy już źródła finansowania: będzie to KPO, Fundusz Modernizacyjny i przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Jako czwarte źródło wymieniamy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Do tego dojdą fundusze samorządów, mieszkańców i firm – dodał.

Z kolei europoseł Adam Jarubas podkreślił, że mamy do czynienia z megatrendem, który się nie zatrzyma. – Nie możemy wyjść z systemu handlu emisjami. Dla nas transformacja jest składnikiem polskiej racji stanu. Jest to szansa dla polskiej gospodarki. Mamy szansę na to, by włączając się odpowiednio wcześnie do transformacji, stać się liderem nowych technologii. OZE to tańsza i bezpieczniejsza energetyka. Musimy zliberalizować regulacje, które obecnie nie pozwalają na inwestycje, które trzeba przeprowadzić jak najszybciej, straciliśmy już wiele czasu. Nie stać nas na dalsze opóźnienia – powiedział Adam Jarubas.

Michał Perzyński