PTEZ: Nowe przepisy taryf ułatwią życie branży ciepłowniczej Energetyka

fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Od kilku dni obowiązuje rozporządzenie o szczegółowych zasadach kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718). – Nowe przepisy mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw branży ciepłowniczej i zwiększyć możliwość reagowania na zmieniającą się sytuację w otoczeniu rynkowym – mówi Arkadiusz Szymański, przewodniczący zespołu ds. mechanizmów wsparcia w Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

Nowy system wsparcia

Przewodniczący został zapytany o najważniejsze zmiany, które weszły w życie wraz z nowym rozporządzeniem. – Tutaj warto odnieść się do jego poprzedniej wersji z 2017 roku. Nowe rozwiązania odnoszą się przede wszystkim do zagadnienia taryfowania jednostek kogeneracji. Rozporządzenie stanowi kolejne narzędzie mające ułatwić realizację projektów kogeneracyjnych. Od kilku lat obserwujemy trend wskazujący, że administracja rządowa chce i działa na rzecz rozwoju sektora ciepłownictwa systemowego i jego transformacji właśnie w tym kierunku – modernizacji konwencjonalnych ciepłowni na źródła wytwarzające energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu. Jednym z elementów tej polityki było m.in. wprowadzenie nowego systemu wsparcia dla kogeneracji – powiedział.

Według Szymańskiego, podstawowym celem nowego rozporządzenia było dostosowanie metody kosztowej kształtowania taryfy na wytwarzanie ciepła w jednostkach kogeneracji do ram funkcjonowania nowego mechanizmu wsparcia. – Jedną z najważniejszych zmian, nie tylko z punktu widzenia PGE Energia Ciepła S.A., ale i każdego podmiotu prowadzącego działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji lub planującego inwestycje w tym zakresie, było wprowadzenie w § 28 ust. 3. W ten sposób zostało umożliwione, w odniesieniu do źródeł, dla których taryfa opracowywana jest w oparciu o tzw. metodę benchmarkową, wystąpienie o zmianę taryfy przed upływem okresu jej obowiązywania (który zgodnie z § 13 ust. 10 wynosi jeden rok). Może to nastąpić, jeżeli w trakcie tego okresu ogłoszone zostaną przez prezesa URE średnie ceny sprzedaży ciepła lub w przypadku zmiany posiadanej koncesji wynikającej z istotnej zmiany zakresu wykonywania działalności objętej koncesją (w szczególności zmiany paliwa wykorzystywanego w danym źródle) – stwierdził.

Kalkulacja cen i stawek

Zdaniem przewodniczącego, powyższe rozwiązanie umożliwi uelastycznienie procesu zatwierdzania taryfy w odniesieniu do jednostek kogeneracji stosujących metodę uproszczoną, w której zgodnie już z samym założeniem wszystkie zmiany czynników wpływających na kalkulację cen i stawek opłat w taryfie z otoczenia rynkowego są przenoszone z opóźnieniem.

Szymański przyznaje, że przedstawiciele PTEZ i PGE Energia Ciepła aktywnie współpracowali z ministerstwem aktywów państwowych i ministerstwem klimatu. – W pierwszej kolejności, w ramach prac wewnętrznych PTEZ, przeprowadziliśmy diagnozę sytuacji sektora ciepłownictwa koncesjonowanego i przygotowaliśmy propozycje rozwiązań funkcjonalnych w tym obszarze. Następnie braliśmy aktywny udział w procesie konsultacji publicznych, który doprowadził do przygotowania przepisów w obowiązującym właśnie kształcie – zakończył.

Opracował Jędrzej Stachura