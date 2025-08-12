Od września 2025 r. spadają limity dorabiania dla osób na wcześniejszych emeryturach. To oznacza, że wielu pracujących seniorów może łatwiej stracić nawet kilkaset złotych miesięcznie, a w skrajnych przypadkach nawet całość świadczenia.

Kogo obejmą zmiany

Nowe zasady nie dotyczą wszystkich seniorów. Mogą spać spokojnie ci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Dla nich nie ma żadnych ograniczeń w dorabianiu. Podwyższone ryzyko dotyczy jednak wcześniejszych emerytów, w tym nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych czy osób pobierających tzw. pomostówki. To właśnie oni muszą co kwartał sprawdzać, ile mogą zarobić, by nie narazić się na obniżkę lub zawieszenie emerytury.

Niższe limity od września

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim kwartale 2025 roku wyniosło 8 748,63 zł. Ta informacja automatycznie obniża progi dorabiania, które będą obowiązywać od września do listopada. ZUS obniży świadczenie po przekroczeniu 6 124 zł dochodu miesięcznie, a całkowicie zawiesi jego wypłatę, jeśli zarobki przekroczą 11 373,20 zł. W porównaniu z poprzednim okresem oznacza to spadek limitów odpowiednio o 150 zł i 280 zł, co znacznie zwiększa ryzyko przekroczenia granicy.

Jakie mogą być straty

Wysokość obniżki zależy od tego, o ile dochód przekroczy próg 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo, nauczycielka na świadczeniu kompensacyjnym, która zarabia 6 200 zł miesięcznie, otrzyma z ZUS przelew mniejszy o około 75 zł. Przy pensji 6 500 zł strata wyniesie już ponad 370 zł, a przy 8 000 zł, około 940 zł. To mniej niż w przypadku braku ograniczenia, ponieważ obowiązuje tzw. maksymalna kwota zmniejszenia, która od marca 2025 roku wynosi 939,61 zł dla emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Zawieszenie wypłaty w całości

Najdotkliwsze konsekwencje czekają tych, którzy przekroczą próg 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zarobki wyniosą więcej niż 11 373,20 zł miesięcznie, ZUS całkowicie wstrzyma wypłatę emerytury w danym okresie rozliczeniowym.

BA