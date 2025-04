Putin zezwala Goldman Sachs na sprzedaż rosyjskich udziałów w sektorze ropy i gazu

Prezydent Władimir Putin zezwolił Goldman Sachs International na sprzedaż udziałów w rosyjskich spółkach naftowych i gazowych o wartości 87 milionów dolarów – poinformował Financial Post 2 kwietnia 2025 roku. Decyzja, która umożliwia przekazanie aktywów firmie Balchug Capital z Armenii, jest kolejnym krokiem w procesie wycofywania się zachodnich banków z Rosji.

Prezydent Władimir Putin wydał zgodę na sprzedaż udziałów Goldman Sachs International w rosyjskich spółkach naftowych i gazowych, wartych około 87 milionów dolarów, firmie Balchug Capital z Armenii – poinformował Financial Post 2 kwietnia 2025 roku, powołując się na dekret Kremla. Transakcja, która nie wymaga dodatkowych pozwoleń od rosyjskich władz, jest częścią szerszego procesu wycofywania się zachodnich instytucji finansowych z Rosji po zaostrzeniu sankcji w związku z konfliktem w Ukrainie.

87 milionów dolarów dla Balchug Capital

Zgodnie z dekretem Putina, Goldman Sachs International może sprzedać udziały w największych rosyjskich producentach energii, takich jak Rosneft i Gazprom, firmie Balchug Capital z Armenii, która następnie będzie mogła odsprzedać je na rynku. Wartość transakcji szacowana jest na 87 milionów dolarów, co stanowi niewielką część aktywów Goldman Sachs w Rosji – w 2022 roku bank wycenił swoje rosyjskie operacje na 1,2 miliarda dolarów. Transakcja nie wymaga dodatkowych zgód od rosyjskich władz, co jest wyjątkiem od obowiązujących od 2022 roku restrykcji, które zmuszają zagraniczne firmy do uzyskania zgody Kremla na sprzedaż aktywów. Balchug Capital jest stosunkowo nowym graczem na rynku – w styczniu 2025 roku firma przejęła rosyjską jednostkę Goldman Sachs, co było pierwszym krokiem w procesie wycofywania się banku z Rosji.

Wycofywanie się Goldman Sachs

Decyzja Goldman Sachs o sprzedaży udziałów jest częścią szerszego procesu wycofywania się z Rosji, zapoczątkowanego w marcu 2022 roku po inwazji na Ukrainę. Bank, który działał w Rosji od 1998 roku, zmaga się z trudnościami operacyjnymi wynikającymi z sankcji Zachodu – w 2022 roku USA i UE nałożyły ograniczenia na rosyjski sektor finansowy, co zmusiło wiele zachodnich instytucji do ograniczenia działalności. Goldman Sachs, będący 229. największym bankiem w Rosji pod względem aktywów według rankingu banki.ru z 2024 roku, ogłosił w 2022 roku zamiar całkowitego wyjścia z rynku, ale proces ten był utrudniony przez rosyjskie regulacje – zagraniczne firmy muszą uzyskać zgodę Kremla na sprzedaż aktywów, a wiele transakcji, jak w przypadku Intesa Sanpaolo, utknęło mimo uzyskania zgody. Sprzedaż udziałów za 87 milionów dolarów to kolejny krok w tym procesie, po tym jak w styczniu 2025 roku Putin zezwolił na sprzedaż rosyjskiej jednostki banku Balchug Capital, co otworzyło drogę do pełnego wycofania się Goldman Sachs z Rosji.

Decyzja Putina wpisuje się w szerszy trend odpływu zachodnich firm z Rosji, który nasilił się po 2022 roku w wyniku sankcji i presji geopolitycznej. W sektorze energetycznym wiele firm, takich jak BP i ExxonMobil, wycofało się z rosyjskich projektów – BP sprzedało swoje 19,75 procent udziałów w Rosneft w 2022 roku, ponosząc stratę 24 miliardów dolarów, według Global Witness. Goldman Sachs, choć działał głównie w sektorze finansowym, również posiadał udziały w rosyjskich spółkach energetycznych, co czyniło go częścią tego trendu.

Jednak proces wycofywania się jest skomplikowany – w 2024 roku tylko 30 procent zachodnich firm, które ogłosiły wyjście z Rosji, faktycznie zakończyło ten proces, a wiele z nich, jak Intesa Sanpaolo, nadal zmaga się z biurokracją. Transakcja Goldman Sachs z Balchug Capital pokazuje, że Kreml jest skłonny ułatwiać takie operacje, jeśli kupującym jest firma z kraju przyjaznego Rosji, jak Armenia, co może być sygnałem dla innych zachodnich podmiotów – w 2024 roku ING Groep sprzedało swoje rosyjskie operacje lokalnej firmie Global Development JSC, ponosząc stratę 700 milionów euro.

