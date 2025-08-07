Najważniejsze informacje dla biznesu

Putin i Trump mają się spotkać w najbliższych dniach. Kreml potwierdza

Autor: Hanna Czarnecka7 sierpnia, 2025, 11:26
Doradza Władimira Putina, Jurij Uszakow, poinformował o uzgodnieniu spotkania rosyjskiego prezydenta z Donaldem Trumpem w najbliższych dniach, Zdjęcie: Brendan Smialowski / AFP

Doradza Władimira Putina, Jurij Uszakow, poinformował o uzgodnieniu spotkania rosyjskiego prezydenta z Donaldem Trumpem w najbliższych dniach. Rozmowy mają się odbyć z inicjatywy strony amerykańskiej. Kreml potwierdza, że miejsce spotkania ustalone, ale szczegóły są w toku.

W czwartkowym wystąpieniu w rosyjskiej telewizji doradza prezydenta Rosji, Jurij Uszakow, ujawnił, że na sugestię strony amerykańskiej uzgodniono co do zasady spotkanie Władimira Putina i Donalda Trumpa. Termin ma przypadać na przyszły tydzień. Jednak, Uszakow zastrzegł, że ” trudno powiedzieć, ile dni zajmą przygotowania”.

Miejsce spotkania zostało już uzgodnione, ale nie zostało jeszcze ujawnione opinii publicznej. Rosyjskie media, w tym RIA Nowosti i Interfax, cytują Uszakowa, który zapowiada, ze lokalizacja zostanie ogłoszona “trochę później”.

Bezpośrednim impulsem do zapowiedzi szczytu było spotkanie Putina z amerykańskim wysłannikiem Steve’em Witkoffem, które odbyło się 6 sierpnia w Moskwie i trwało około trzech godzin. Według Uszakowa, rozmowa dotyczła m.in. “wymiany sygnałów “na temat wojny w Ukrainie.

Donald Trump określił to spotkanie jako “bardzo produktywne” i ocenił, że przyniosło ono “wielkie postępy”. Prezydent USA zapowiedział również chęć osobistego spotkania z Putinem w najbliższym czasie.

W trakcie wizyty Witkoffa w Moskwie miała paść także propozycja trójstronnego spotkania z udziałem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Kreml pozostawił ten pomysł bez komentarza. Jednak, w środę głos w tej sprawie zabrała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, która potwierdziła medialne doniesienia na temat planowanego spotkania.

– Rosjanie wyrazili chęć do spotkania się z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z prezydentem Putinem, jak i prezydentem Zełenskim – oświadczyła Leavitt.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że pod czas podróży do ukraińskich żołnierzy rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem i europejskimi liderami na temat wizyty Witkoffa w Rosji.

Biznes Alert / PAP / Ukraińska prawda / WP / Hanna Czarnecka

