Ischinger: Jeśli ktoś chce otworzyć Nord Stream 2, to nie zrozumiał strategii Putina Bezpieczeństwo

Co się stanie, jeśli zabraknie gazu zimą? Czy należy otworzyć Nord Stream 2? Niemiecki prawnik i były dyplomata, a także przewodniczący Monachijskiego Forum Bezpieczeństwa, Wolfgang Ischinger odpowiada na te pytania na łamach Handblsblatt. Według niego, każdy kto poważnie zastanawia się nad pozyskiwaniem gazu przez Nord Stream 2, nie zrozumiał strategii Putina. Jak dodaje, taka postawa może podważyć jedność Unii Europejskiej oraz NATO. Co więcej, stawia pod znakiem zapytania niemiecką wiarygodność.

Prezydent Rosji Władimir Putin. Fot. kremlin.ru

A co jeśli Putin…

Niemiecki prawnik i były dyplomata Wolfgang Ischinger stawia pytania o to, co dalej z rosyjskim gazociągiem Nord Stream 2, a właściwie co dalej jeśli Niemcom zabraknie gazu zimą. Dodatkowym tematem dla analizy Ischingera, stał się szczyt G20, który ma się odbyć w listopadzie na Bali. W tym kontekście rozważa, czy w takiej sytuacji należy zbojkotować przywódcę Rosji. Dalej Ischinger tłumaczy, że Niemcy powinni udzielić jeszcze większego wsparcia militarnego dla Ukrainy. Jak podkreśla, poprzednie rzuty sprzętu militarnego przyniosły efekty i spowolniły rosyjski atak, więc kolejne mogą przybliżyć Ukrainę do momentu wyparcia Rosji z zajętych ziem. Ischinger dodaje, że dalsza zwłoka to gra na własną niekorzyść.

Dyskusja o Nord Stram 2

W ostatnich dniach niemieccy politycy podjęli dyskusję o otwarciu Nord Stream 2. Według polityka partii FDP Wolfganga Kubickiego powinno się to stać jak najszybciej. Wiceprzewodniczący Bundestagu podkreślił w wywiadzie dla portalu RND, że może to zapobiec problemom podczas zimy w związku z brakami surowca w magazynach. Polityk dodał, że gaz z Nord Stream 2 „nie jest bardziej niemoralny niż z Nord Stream 1; to po prostu inne rura”. Kubicki zapewnia, że nadal wspiera Ukrainę i krytykuje Rosję za działania wojenne.

Od momentu inwazji Rosji na Ukrainie, dostawy gazu z Rosji przez rurociąg Nord Stream 1, były stale zmniejszane. Pierwsze państwa, które zostały całkowicie odcięte od dostaw gazu przez Gazprom, to Polska i Bułgaria. Stało się to 27 kwietnia, prawie dwa miesiące po tym jak Putin wydał dekret o płatności za surowiec w rublach. Groźbą za niepodporządkowanie się, było wstrzymanie dostaw. Inne państwa odcięte od rosyjskiego gazu, to między innymi Francja, Włochy, Holandia czy Finlandia.

Gazprom zapowiedział 19 sierpnia, że od 31 sierpnia do 2 września gazociąg Nord Stream 1 zostanie chwilowo zamknięty. Poprzednia przerwa w pracy miała miejsce od 11 do 19 lipca. Niemcy od początku agresji Rosji na Ukrainę i nałożenia sankcji na Federację przez Europę, borykają się z niepełnymi dostawami gazu z Rosji. Obecnie rurociąg Nord Stream 1 pracuje na poziomie 20 procent swojej przepustowości. Ciągłe cięcia dostaw gazu oraz całkowite odcięcie od gazu części państw Unii Europejskiej, problemy z turbiną NS1 i przerwy w pracy gazociągu, doprowadziły do kryzysu energetycznego na całym świecie.

Opracowała Maria Andrzejewska