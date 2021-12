Putin przyznaje, że Rosja ma gaz, ale prześle go za zgodę na Nord Stream 2 Alert

Prezydent Rosji Władimir Putin. Fot. Kremlin.ru

Prezydent Rosji Władimir Putin przyznaje, że Rosja ma gaz dla Europy, ale chce go przesłać za pomocą Nord Stream 2, który nie może póki co rozpocząć dostaw.

Putin zapowiedział 29 grudnia, że Nord Stream 2 jest gotowy do pracy, bo druga nitka tego gazociągu została zapełniona gazem technicznym w celu dokonania ostatnich testów. Podobna procedura została przeprowadzona w przypadku pierwszej nitki w październiku.

Prezes Gazpromu Aleksiej Miller przyznał, że gazociąg Nord Stream 2 jest gotów do pracy. – Drogi Władimirze Władimirowiczu, gazociąg jest gotów do pracy – zaraportował na spotkaniu z Putinem. Jednakże BiznesAlert.pl informował wczoraj, że niemiecki regulator Bundesnetzagentur ponownie potwierdził, że procedura certyfikacji tej magistrali niezbędna do zgody na dostawy nie zakończy się przed drugą połową 2022 roku. Pierwotnie Nord Stream 2 miał rozpocząć dostawy z końcem 2019 roku.

– Ten nowy szlak z pewnością ustabilizuje ceny na rynku europejskim – zapewnił Putin, sugerując możliwość wykorzystania Nord Stream 2 do dostarczenia dodatkowego gazu na rynek europejski dotknięty rekordami cenowymi. To może oznaczać, że Rosjanie mają wolną ilość tego surowca, ale chcą go przesłać przez Nord Stream 2. – Rosja ma możliwość zwiększenia eksportu gazu. W ten sposób oczywiście natychmiast wpłynie na ceny na rynku, na spocie, a wszystkie te kraje i klienci zużywający gaz rosyjski oczywiście natychmiast poczują to u siebie, także ci wykonujący aktywność ekonomiczną czy gospodarstwa domowe. Nawet w przypadku Ukrainy będzie spadek ceny, ponieważ czerpie ona znaczne ilości gazu w cenach europejskich, które są całkiem wysokie – dodał Putin.

– Teraz wszystko zależy od naszych partnerów, konsumentów w Europie, w Niemczech. Jak tylko zdecydują o rozpoczęciu pracy, duże ilości, dodatkowe ilości gazu rosyjskiego natychmiast zaczną płynąć do Europy. Proszę pamiętać, że to 55 mld m sześc. rocznie – zapowiedział Putin.

Kommiersant przypomina o wyliczeniach Gazpromu, który ostrzegał, że nie wystarczy mu gazu do zapełnienia naraz Nord Stream 1, Nord Stream 2 i szlaku ukraińskiego. Sugerował, że wzrost zapotrzebowania w Rosji obniżył zapasy w rosyjskich magazynach gazu do 83 procent, czyli o 17 procent w miesiąc. Tymczasem ceny w Europie spadają przez nadzieję na dostawy LNG z USA oraz cieplejszą aurę.

Reuters/Kommiersant/Wojciech Jakóbik