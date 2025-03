Ekspert: Rozmowa Putin-Trump bez przełomu. Są fundamentalne różnice

Rozmowa prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem nie przyniosła żadnego przełomu, a raczej wskazała na istnienie fundamentalnych różnic między stronami – komentuje dr Witold Rodkiewicz, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

Zdaniem eksperta z oświadczenia wydanego po rozmowie przez Kreml widać, że strona rosyjska de facto nie przyjęła pomysłu prezydenta Stanów Zjednoczonych, by proces negocjacji pokojowych rozpocząć od zawieszenia broni, a nawet rozszerzyła katalog żądań, od których spełnienia uzależnia swoją zgodę na zaprzestanie działań wojennych. – Strona amerykańska nie przyjęła tych warunków, ale zgodziła się rozpocząć proces negocjacji, w których strona rosyjska będzie usiłowała przeforsować swoje – maksymalistyczne – warunki zakończenia konfliktu – ocenił dr Witold Rodkiewicz w rozmowie z PAP.

Symboliczne znaczenie

Według Rodkiewicza decyzja dotycząca wstrzymania rosyjskiego ostrzału na ukraińską infrastrukturę energetyczną na 30 dni ma znaczenie wyłącznie symboliczne. – To nie jest żadne pół kroku w stronę zawieszenia broni, to jest pewne ograniczenie działań wojennych, ale mało istotne – stwierdził. Przewiduje on, że odpowiedź strony ukraińskiej będzie „konstruktywna”, co oznacza prawdopodobnie zgodę na zawieszenie ataków na rosyjskie obiekty infrastruktury energetycznej.

Analityk zauważył, że warunki postawione przez przywódcę Rosji nie zmieniają się od lat. – Warunek kluczowy Putina, czyli zaprzestanie przekazywania zagranicznej pomocy wojskowej oraz dostarczania danych wywiadowczych Kijowowi, jest stale przez niego powtarzany. Nie jest on do przyjęcia przez Ukrainę. Trump nie jest władny zablokować całej pomocy militarnej, musieliby na to zgodzić się Europejczycy. A to oznacza, że warunek ten nie zostanie spełniony – powiedział. W opinii rozmówcy PAP oznacza to, że Rosja nie jest zainteresowana zawieszeniem broni.

– Spełnienie rosyjskich celów wobec Ukrainy zakłada kompletne złamanie oporu strony ukraińskiej i przyjęcie rosyjskich warunków. Moim zdaniem strona rosyjska myśli, że może osiągnąć to wyłącznie na polu walki, łamiąc opór sił ukraińskich. Sądzę, że Putin liczy na to, że przeciągnie w czasie grę z Trumpem, który będzie jeszcze mocniej naciskać na ustępstwa ze strony Ukrainy – dodał.

Rodkiewicz zauważył, że poparcie przez Trumpa pomysłu Putina, który polega na zorganizowaniu meczu hokeja na lodzie z udziałem zawodników rosyjskich i amerykańskich, ma także duże znaczenie nie tylko symboliczne, ale i realne. – To bardzo sprytne storpedowanie wieloletnich wysiłków wykluczenia rosyjskich sportowców z udziału w międzynarodowych zawodach. To był front oporu przeciwko agresji rosyjskiej w Ukrainie. Ta decyzja może wpłynąć na nastroje w Rosji, gdyż sportem interesuje się wielu ludzi, którzy polityką się nie interesują – podkreślił.

PAP / Biznes Alert