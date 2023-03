Putin opowiada Xi o zwrocie Rosji do Chin i gazociągu Siła Syberii 2 Alert

Prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował na spotkaniu z przywódcą Chin Xi Jinpingiem w Moskwie, że będzie wspierał zastępowanie firm zachodnich przez chińskie. Zapowiedział dalsze rozmowy o gazociągu Siła Syberii 2 mającym przekierować gaz z Europy do Chin.

Władimir Putin i Xi Jinping. Fot. Kancelaria Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Putin przyznał, że będą jeszcze dalsze rozmowy na temat gazociągu Siła Syberii 2 o przepustowości 50 mld m sześc. gazu rocznie, który miałby docelowo pozwolić na dostawy gazu przeznaczonego na rynek europejski z Półwyspu Jamalskiego w kierunku Chin. Putin przyznał, że jest do ustalenia jeszcze „parę szczegółów”. Siła Syberii 2 miałaby powstać w 2030 roku.

Póki co udział rosyjskiego Gazpromu na rynku europejskim spadł z 40 procent w 2021 roku do 5 procent w 2022 roku i może spaść do zera w 2023 roku. Eksport gazu rosyjskiego do Europy sięgał w szczytowym momencie 200 mld m sześc, a dostawy istniejącym gazociągiem do Chin o nazwie Siła Syberii ze złóż, które nie są przeznaczone Europie, sięgnęły w 2022 roku 10 mld m sześc. rocznie. Putin zapewnia, że Rosja może dostarczać do Chin około 98 mld m sześc. gazu rocznie w 2030 roku.

The Strait Times/Wojciech Jakóbik