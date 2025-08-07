Najważniejsze informacje dla biznesu

PZU odwołuje prezesa. Andrzej Klesyk odchodzi

Autor: Redakcja7 sierpnia, 2025, 17:14
Budynek PZU Fot. PAP/Albert Zawada

Rada nadzorcza PZU odwołała w czwartek Andrzeja Klesyka z funkcji prezesa spółki – poinformowała firma w czwartkowym komunikacie. Dodano, że czasowo obowiązki szefa PZU będzie pełnił członek zarządu Tomasz Tarkowski.

Uchwała weszła w życie w chwilą podjęcia i nie zawiera informacji o przyczynach odwołania. Rada nadzorcza PZU zdecydowała o czasowym powierzeniu obowiązków prezesa PZU dotychczasowemu członkowi zarządu – Tomaszowi Tarkowskiemu.

Prezes odwołany

Rada nadzorcza PZU powierzyła Klesykowi pełnienie obowiązków prezesa spółki 27 stycznia tego roku. Następnie 27 lutego powołała go na stanowisko prezesa spółki od 3 marca 2025 roku, a 2 lipca tego roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Andrzeja Klesyka na szefa PZU.

PAP / Biznes Alert

