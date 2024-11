Radio Wnet najpopularniejszą stacją radiową w Warszawie

Średni dobowy udział w czasie słuchania Radia Wnet w Warszawie w okresie od maja do października 2024 roku wyniósł 3 proc. W porównaniu ubiegłym rokiem stacja Krzysztofa Skowrńskiego odnotowała bardzo duży wzrost. W 2023 r. wynik Radia Wnet wyniósł 0,6 proc. Najpopularniejszą rozgłośnią w stolicy jest Radio Zet – 16,5 proc. – w ub, r. 15,4 proc.

Jak wynika z najnowszych danych Radio Track, Kantar Polska SA, udostępnionych przez Komitet Badań Radiowych, Radio Wnet w stolicy wyprzedziło m.in. takie rozgłośnie jak: Radio Złote Przeboje, Program 3 Polskiego Radia, Radio Maryja, Radio Kolor, Rock Radio, czy Polskie Radio 24.

Najchętniej słuchaną stacją w Warszawie jest Radio ZET, którego udział w czasie słuchania wyniósł 16,5 proc., rok wcześniej było to 15,4 proc.

Historia

Radio Wnet utworzyła w 2009 roku grupa pasjonatów z dziennikarzem i publicystą Krzysztofem Skowrońskim, który pracował jako dyrektor PR 3 PR i stamtąd przyszedł do rozgłośni. Skownoński pracował wcześniej m.in. w Radiu Zet, TVP i Polsacie. Teraz jest szefem Radia Wnet i red. nacz. miesięcznika Kurier Wnet.

Stacja był najpierw rozgłośnią intermetową. W 2018 roku zaczęła nadawać naziemnie w stolicy i w innych dużych miastach Polski.„W około pięćdziesięciu audycjach autorskich oraz w kilkunastu pasmach publicystyczno-informacyjnych, prezentujemy ważne bieżące tematy, dotyczące różnych obszarów. Muzyka, kultura, historia, polityka, biznes, nowe technologie, sport, społeczeństwo, religia” – napisano na stronie Radia Wnet.

„Radio Wnet to Wspólnota Słuchaczy, którzy dodatkowo mobilizują nas do tego, by się rozwijać. W 15 lat funkcjonowania naszego radia to właśnie towarzyszące poczucie wspólnoty, pozwala tworzyć dynamiczne, inspirujące, wychodzące naprzeciw Radio” – podkreśla Zespół.

Załoga

A Radio Wnet pracuje mnóstwo pasjonatów, teraz już znanych dziennikarzy, którzy zaczęli z sukcesami wspólpracować z innymi konserwatywnymi mediami. Tak na stronie RW piszą o sobie: „Radio to także dziennikarze, autorzy i artyści, którzy podążając za Państwem, tworzą naszą antenę. Nad stałym rozwojem radia i jego programem czuwa prawie setka pracowników i współpracowników – informuje RW.

„W gronie autorów, prezenterów i prowadzących znajdują się m.in. Krzysztof Skowroński – twórca i założyciel Radia Wnet, Tomasz Wybranowski a także Paweł Bobołowicz, Jakub Duszak, Konrad Mędrzecki, Małgorzata Kleszcz, Hanna Tracz, Kazimierz Gajowy, Łukasz Jankowski, Sławomir Orwat, Milo Kurtis, Ela Mazzoll, Jerzy Mazzoll, Grzegorz Milko, Jaśmina Nowak, Ela Ruman, Iza Smolarek i Alex Sławiński, Magdalena Uchaniuk. Radio Wnet to także zespół realizatorów kierowany przez Joannę Rejner oraz redakcja portalu wnet.fm w składzie: Andrzej Karaś, Ksenia Parmańczuk i Jakub Pilarek” – przedstawiają się czlonkowie Zespołu w witrynie internetowej. A nazwisk załogi Radia Wnet przybywa, wszystkich nie spsób wymienić.

Niektórzy stołeczni dziennikarze podkreślają, że jak na tak wielki sukces stacji, w Radiu Wnet i tak pracuje proporcjonnalnie mniej osób niż w innych rozgłośniach.

Słuchacze

Szef RW Krzysztof Skowroński w mijającym tygodniu, udzielił wywiadu Łukaszowi Jankowskiemu. Redaktor naczelny stacji zwrócił uwagę na to, że sukces stacji, to także sukces jej słuchaczy. A od roku również donatorów, którzy wspierają radio na platformie Patonite i formie odpisów 1,5 proc.podatku przy rozliczeniu z fiskusem. „To, co wydarzyło się w tym roku, napawa nas wielką nadzieją na przyszłość. Nadzieją, że będzie dobrze, że dalej będziemy płynąć” – powiedział redaktor naczelny stacji nawiązując do symbolu Wnet – łodzi podwodniej – nie przez przypadek złółtej.

„Nie wiem, czy mogę to powiedzieć… ale dobrze, powiem to. Wszyscy, którzy pracują w radiu kochają to miejsce. Bo to jest miejsce wolnych ludzi, którzy mogą realizować tu misję, przychodząc do studia i mówiąc o tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie, w kulturze” – zaakcentował na antenie Radia Wnet Skowroński.

hub/ KBR/ Radio Wnet