Radio Wnet utworzyło Klub Miłośników Metali Ziem Rzadkich

W jednej z najpopularniejszych polskich rozgłośni, konserwatywnym Radiu Wnet powstał nietypowy program – Klub Miłośników Metali Ziem Rzadkich. Audycja jest kolejną spontaniczną akcją RW a program o profilu społeczno-politycznym zyskuje zwolenników.

Niespełna miesiąc temu w Radiu Wnet pojawiły się zapowiedzi zachęcające do wysłuchania dyskusji w Klubie Miłośników Ziem Rzadkich.

Po co jest klub?

Nawet sam szef rozgłośni Krzysztof Skowroński przyznał na antenie, że nie wie do końca, w którym kierunku rozwinie się pomysł programu. Nazwa podcastu nawiązuje do najrzadszych na Ziemi surowców, które trudno pozyskać. Metali wykorzystywanych przy produkcji elementów niezbędnych w procesie produkcji urządzeń tzw. wysokiej technologii. To m.in. skomplikowane układy informatyczne, nowoczesne technologie potrzebne do produkcji komputerów, systemów teleinformatycznych i wydajnych baterii i innych źródeł energii.

Polityka i gospodarka

Dziennikarze Radia Wnet nie ukrywają, że pomysł utworzenia KMMZR został wprowadzony do ramówki, aby zainteresować słuchaczy współczesnymi problemami geopolitycznym i gospodarczymi, co zwiastuje opis programu na stronach rozgłośni. „Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich to audycja Radia Wnet prowadzona przez Krzysztofa Skowrońskiego, w której słuchacze wkraczają w fascynujący świat metali ziem rzadkich i ich roli we współczesnym świecie. W każdym odcinku omawiane są zarówno kwestie technologiczne, gospodarcze, jak i polityczne związane z tymi strategicznymi surowcami.

Jeden z odcinków podcastu poświęcony był wpływowi Stanów Zjednoczonych na światową politykę, ale przede wszystkim na globalną gospodarkę.

Klub Miłośników Metali Ziem Rzadkich emitowany jest na antenie Radia Wnet w każdy wtorek o godz.18:00.

