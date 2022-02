Radni Gdańska chcą nadzwyczajnej sesji ws. fuzji Lotos-Orlen Alert

Stary port w Gdańsku. Źródło: Pixabay

– Warunki transakcji i ich realizacja budzą obawy – piszą we wniosku do Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska radni z klubów „Wszystko dla Gdańska” i Koalicji Obywatelskiej. Radni domagają się zwołania nadzwyczajnej sesji, w trakcie której oczekują debaty i wyjaśnień na temat „przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen i sprzedaży części majątku Grupy Lotos”.

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej Radni Miasta Gdańska z klubów „Wszystko dla Gdańska” oraz Koalicji Obywatelskiej przedstawili dziennikarzom wniosek, który przesłali do Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak.

We wniosku radni piszą m.in. że „wnoszą o zwołanie nadzwyczajnej sesji”. Ich zdaniem fuzja Grupy Lotos i „wchłonięcie jej przez PKN Orlen nie pozostanie obojętna dla mieszkańców oraz budżetu miasta. Zdaniem radnych „przedstawione warunki transakcji i faktyczna ich realizacja w kolejnych miesiącach budzą ogromne obawy o racjonalność takiego kroku i jego skutki dla Gdańska” – czytamy we wniosku.

– Lotos przestanie funkcjonować jako gdańska firma, jako największy gdański pracodawca, ale także jako największy gdański podatnik – powiedziała radna Miasta Gdańska z klubu „Wszystko dla Gdańska” Beata Dunajewska.

Podobnego zdania jest radny Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak-Dowbór. – Na styczniowej sesji Rady Miasta Gdańska sprzeciwiliśmy się takiej transakcji. Wyraziliśmy sprzeciw wobec wchłonięcia Grupy Lotos przez PKN Orlen, wobec wyprzedaży części majątku Lotosu – mówił.

Radni Koalicji Obywatelskiej i „Wszystko dla Gdańska” podkreślali, że ostatnie działania radnych z Prawa i Sprawiedliwości czyli złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Gdańska w sprawie Forum Gdańsk jest „odgrzewanym kotletem, który ma przykryć przejęcie grupy Lotos”.

We czwartek (3.02) w sprawie kompleksu handlowo-usługowego Forum Gdańska w centrum miasta, które zostało wybudowane w 2018 roku, konferencję prasową zwołał poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński oraz radni tego ugrupowania w Radzie Miasta. W jej trakcie poseł zapowiedział złożenie do Prokuratury Okręgowej zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z budową kompleksu. Przyznał wówczas, że jego działanie było „konsekwencją tego, co zobaczył w TVP 1 w filmie „Republika deweloperów”

W trakcie czwartkowej konferencji przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska Kazimierz Koralewski zapowiedział złożenie w najbliższym czasie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta ws. Forum Gdańsk.

W poniedziałek do konferencji posła Kacpra Płażyńskiego oraz radnych z Prawa i Sprawiedliwości odniosła się radna z klubu „Wszystko dla Gdańska” Beata Dunajewska. – Afera, której nie ma. Jest to odgrzewany kotlet. Ukazał się materiał TVP i wywołał w nich jakieś dziwne emocje. Materiał był nagrywany pół roku temu. I przez pół roku pan poseł Płażyński, radny Skiba i radny Majewski mieli wiedzę na temat tego, w jakim kierunku ten materiał idzie i nie zareagowali – mówiła.

Podobnego zdania był radny z Koalicji Obywatelskiej Cezary Śpiewak-Dowbór. Jego zdaniem, działanie posła Płażyńskiego oraz radnego Koralewskiego jest próbą „przykrycia przejęcia grupy Lotos”. – Nieprzypadkowo radni PIS, wcześniej przy pomocy partyjnej machiny w postaci Telewizji Publicznej finansowej z budżetu państwa rozpoczęli działania związane z próbą odgrzewania starego kotleta. Sprawy dawno już wyjaśnionej, która była przedmiotem zainteresowania mediów i mieszkańców, sprawy, gdzie wszystko jest całkowicie jasne i co pani prezydent na kolejne sesji rady miasta, po raz kolejny przedstawi – mówił.

Radni mają nadzieję, że w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Gdańska wezmą udział zaproszeni goście w tym Prezes Orlenu Daniel Obajtek. Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska powinna w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku zorganizować nadzwyczajną sesję ustalając jej miejsce i czas.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński