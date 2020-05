Rafineria Lotosu pracuje prawie na sto procent mimo koronawirusa Alert

Fot. Lotos

Lotos opublikował strukturę wytworzenia produktów rafineryjnych w kwietniu. Spółka poinformowała, że pomimo bardzo wymagającej sytuacji rynkowej zakład w Gdańsku pracował praktycznie przy maksymalnym (98 procentowym) wykorzystaniu swoich nominalnych mocy wytwórczych.

Praca bez zakłóceń

– Dane kwietniowe pokazują, że odnajdujemy się w obecnej sytuacji. Pamiętajmy, że to pierwszy miesiąc w całości dotknięty skutkami pandemii – powiedział Paweł Jan Majewski, prezes zarządu Grupy Lotos. – Mamy bardzo zaawansowaną technologicznie rafinerię oraz specjalistów zarówno w obszarze produkcji, jak i handlu. Nasz zakład pracował bez zakłóceń produkując te produkty, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku – dodał.

W kwietniu 2020 roku, porównując dane do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, rafineria Grupy Lotos wyprodukowała o osiem procent więcej olejów napędowych, jednocześnie praktycznie niwelując produkcję paliwa lotniczego. To natychmiastowe dostosowanie do drastycznie ograniczonego ruchu lotniczego jest kolejnym dowodem na elastyczność spółki oraz zdolność do adaptacji do zmieniającego się otoczenia.

Lotos podaje, że nieznaczne wahania objęły benzyny (-3 procent) oraz benzynę surową (+2 procent). W kwietniu koncern wyprodukował też 10,7 tys. ton (-50 procent) LPG oraz 72,3 tys. ton (-59 procent) produktów ciężkich (będących w znakomitej większości komponentami asfaltowymi), co pokazuje, że najważniejsza instalacja projektu EFRA – t.j. instalacja opóźnionego skoksowania (DCU) – pracuje na pełnych obrotach.

Lotos/Jędrzej Stachura