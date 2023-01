Niemcy jeszcze nie derusyfikują Rafinerii Schwedt, ale stawiają już na Polskę Alert

Dziewiątego stycznia federalne ministerstwo ds. gospodarki i klimatu podało, że nie zajmuje się obecnie kwestią wywłaszczenia Rosnieft z udziałów w Rafinerii Schwedt. Ministerstwo zaznacza jednocześnie, że dostawy przez port w Rostocku, przez naftoport w Gdańsku i dodatkowo kazachską ropę wystarczą, aby utrzymać moce produkcyjne na poziomie 70 procent.

Rafineria Schwedt. Fot. Aleksandra Fedorska

Trzecia co do wielkości niemiecka rafineria w Schwedt (Rafineria Schwedt, PCK – przyp. red.) była do pierwszego stycznia 2023 roku zaopatrywana w rosyjską ropę przez Ropociąg Przyjaźń w stu procentach. PCK Schwedt jest w 54 procentach własnością rosyjskiego Rosnieftu. Rząd federalny przekazał te udziały we wrześniu pod zarząd regulatora Bundesnetzagentur, co nie zmienia faktu, że ten rosyjski koncern jest nadal ich właścicielem. Rafineria w Schwedt zaopatruje w benzynę i inne oleje napędowe dużą część Niemiec wschodnich, Berlin, ale także na mniejszą skalę zachodnią Polskę.

Embargo wprowadzone w konsekwencji inwazji Rosji na Ukrainę zmusiło do dywersyfikacji dostaw do Schwedt. Ponad 50 procent zaopatrzenia w ropę (5 – 6 milionów ton) ma być dostarczone przez port w Rostocku, kolejne 2 – 3 milionów ton ropy mają docierać do Schwedt przez naftoport w Gdańsku. Niemcy liczą także na Kazachstan, z którym “negocjacje kontraktowe są na dobrej drodze”, jak powiedziała rzeczniczka ministerstwa ds. gospodarki i klimatu. Jej zdaniem za konkretne umowy z dostawcami odpowiedzialni są udziałowcy rafinerii, którymi są Shell i Eni.

Niemieccy politycy, szczególnie z opozycji, tacy jak Jens Spahn z CDU i Christian Görke z die Linke oraz Jens Koeppen z CDU artykułują rozczarowanie faktem, że rząd w Berlinie obecnie nie jest w stanie przedstawić żadnych kontraktów, który dawałyby pewność, że dostawy ropy przez Przyjaźń w Rosji, pozwolą rafinerii dalej normalnie funkcjonować. – Dostawy ropy Ropociągiem Przyjaźń przez Rosję są obecnie niemożliwe z powodu remontu i wątpliwe jest, czy rurociąg zostanie wznowiony po 16 stycznia, gdy remont miał się oficjalne zakończyć – podaje Märkische Oderzeitung (MOZ).

Strona polska pertraktując z Niemcami w pierwszej połowie grudnia 2022, zaznaczyła, że dostarczy ropę przez naftoport w Gdańsku tylko pod warunkiem, że Niemcy wywłaszczą Rosnieft. Trwają spekulacje na temat możliwości wejścia PKN Orlen do akcjonariatu Schwedt w miejsce Rosjan. Ministerstwo klimatu i środowiska RP poinformowało, że uzyskało zapewnienie Berlina o woli derusyfikacji Schwedt.

MOZ/Aleksandra Fedorska