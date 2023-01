Pacyficzny kryształ z nierosyjską ropą do niemieckiej Rafinerii Schwedt jest już w Gdańsku Alert

Portal RBB24 ustalił, że tankowiec Pacific Emerald (Pacyficzny kryształ, ang.) przybył do Gdańska w niedzielę, 22 stycznia. Dostarczył tam nierosyjską ropę do Rafinerii Schwedt w Niemczech, która jest przedmiotem rozmów Polaków i Niemców o derusyfikacji.

Rafineria w Schwedt / fot. PCK Raffinerie GmbH

RBB24 uzyskał potwierdzenie tego faktu u sekretarza stanu w resorcie gospodarki Niemiec Michaela Kellnera. Polska i Niemcy rozmawiały o rozpoczęciu dostaw ropy spoza Rosji do Rafinerii Schwedt w celu realizacji ich zapowiedzi, że porzucą kierunek rosyjski do końca 2022 roku. Tak się jednak nie stało, ale Polska przekonuje, że derusyfikacja Schwedt, czyli pozbawienie udziałów większościowych Rosnieft Deutschland, została ustalona. To był warunek uruchomienia dostaw przez naftoport do Schwedt.

Trwają spekulacje na temat wejścia Orlenu do akcjonariatu Rafinerii Schwedt. Ta spółka odmawia komentarza na ten temat.

RBB24/Wojciech Jakóbik