RAPORT: Orlen wybrał zieloną ścieżkę Energetyka

Największe przedsiębiorstwo w Polsce ogłosiło nową strategię. PKN Orlen planuje wielomiliardowe inwestycje, by wpisać się w drogę do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej. Decyzja ta jest tym ważniejsza, że jest to nie tylko wpisanie się w trend, ale także po części wyznaczanie i wzmacnianie go, ponieważ rynek będzie się spodziewać konkretnego rodzaju inwestycji. Przyjrzyjmy się więc szczegółom planów na przyszłość płockiego koncernu.

Zapowiedzi nowej strategii

Podczas konferencji wynikowej spółki za trzeci kwartał 2020 roku, pod koniec października PKN Orlen zapowiedział, że w ciągu kliku tygodni przedstawi nową strategię spółki. Wówczas koncern finalizował nad nią prace. – Finalizujemy prace nad naszą nową strategią lata 2021 -2050, jesteśmy już bardzo blisko. Zaprezentujemy ją za kilka tygodni – poinformował członek zarządu PKN Orlen ds. finansowych Janusz Szewczak podczas konferencji wynikowej. Członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński dodał, że nowa strategia będzie zawierać długoterminowe plany inwestycyjne. Na chwilę przed jej prezentacją koncern zdradził elementy, które będą determinować kierunki nowej strategii spółki. – Fundamentem transformacji energetycznej są nowoczesne technologie. To one będą jednym z kluczy do budowania nowej, zrównoważonej gospodarki. O tym, w jaki sposób chcemy wpisywać się w ten trend, opowiemy w publikowanej wkrótce długofalowej strategii rozwoju Grupy Orlen – czytamy na twitterze PKN Orlen.

PKN Orlen podkreśla, że do 2050 roku elektryfikacja gospodarki za 30 lat będzie wynosił 46 procent z 9 procent z poziomu na 2020 roku. Orlen zdradza w ten sposób, że głównym czynnikiem rozwoju Orlenu będzie energetyka, a sam koncern chce wziąć na siebie transformację energetyczną tego sektora. Koncern na jednym z mediów społecznościowych podaje wyliczenia dotyczące spadku kosztów poszczególnych technologii OZE. Jak wynika z wyliczeń przedstawionych przez Orlen, koszt wytworzenia energii elektrycznej z lądowej energetyki wiatrowej jeszcze w 2010 roku wynosił 0,34 zł/KWh, a w 2020 roku już 0,19 zł/KWh. Koszt produkcji tej samej jednostki energii w morskiej energetyce wiatrowej spadł w tym roku do 0,45 zł z 0,61 zł 10 lat wcześniej. Największy spadek kosztów odnotowano zaś – w ocenie Orlenu – w technologii fotowoltaicznej. Jeszcze 10 lat temu koszt produkcji KWh wynosił 1,44 zł, a w tym roku wynosi to już 0,27 zł. PKN Orlen w dokumentach i prezentacjach z tego roku podkreślał, że fundamentalnym wyzwaniem polskiego sektora energetycznego jest konieczność jego głębokiej transformacji.

Orlen podkreśla, że wykorzystanie paliw kopalnych w gospodarce znajdzie się pod coraz większą presją dekarbonizacji, a energia elektryczna stanie się głównym nośnikiem energii. Jednocześnie koncern podkreśla, że gaz ziemny zyska na znaczeniu jako technologia przejściowa, o niższej emisyjności niż energetyka węglowa, umożliwiająca dodatkowo stabilizację docelowego systemu opartego o OZE. Ta deklaracja potwierdzać może zamierzania kontynuacji realizacji nowego bloku gazowego w Ostrołęce. -Wzrost roli gazu będzie wymagał dywersyfikacji źródeł dostaw oraz rozbudowy infrastruktury przesyłowej – podkreśla koncern. Orlen nie ukrywa, że chce wykorzystać do celów dywersyfikacji rozbudowującą się rękoma Gaz-Systemu nowej infrastrutkury przesyłowej, w tym mającego powstać w pobliżu tej inwestycji połączenia gazowego – Gazociągu Polska-Litwa.

Daniel Obajtek o planach Orlenu

Strategię PKN Orlen skomentował prezes spółki Daniel Obajtek. Powiedział on, że fuzje prowadzone do 2030 roku, pozwolą na nowe inwestycje. – To klienci są w centrum naszego zainteresowania. Działanie wielotorowe da nam sukces i pokaże jak dalej rozwijać biznes. Przerób ropy naftowej na paliwa będzie tracił na znaczeniu, dlatego musimy zasilić nasze najlepsze obszary działalności. Strategia Orlenu to ponad 140 mld zł, a ok. 40 procent zostanie przeznaczone na rafinerie, petrochemię, wydobycie detal i dystrybucję energii. Około 50 procent to zbudowanie nowych gałęzi biznesu, a kluczem są nowe źródła energii oraz paliwa i niskoemisyjna petrochemia, co będzie ważnym źródłem przychodu z przerobu ropy. Około 10 procent przeznaczymy na inwestycje przyszłościowe jak wodór, recykling, badania i rozwój – wskazał. – Orlen stanie się liderem zrównoważonych inwestycji. Zysk EBITDA zwiększy się 2,5 raza, a moce OZE wzrosną do 2,5 GW, co pozwoli stać się największym producentem energii z tego źródła w regionie. Poszerzymy działalność pozapaliwową. Będziemy poszerzać bazę stacji paliw, nasza działalność będzie opierać się na redukcji emisji CO2 o 20 procent w rafineriach i petrochemii, a w energetyce o 33 procent. Strategia przybliży nas do osiągnięcia strategii do 2050 roku. Zrównoważony rozwój spółki będzie realizowany poprzez inwestycje w tym segmencie rzędu 30 mld zł. Pozwoli nam to osiągnąć neutralność klimatyczną – powiedział prezes.

– Pominęliśmy w strategii zbilansowanie się z PGNiG, ale jesteśmy bardzo mocno zdeterminowani, by to połączenie przeprowadzić, podobnie jak w przypadku Lotosu – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek po prezentacji strategii, która uwzględniała przejęcie Energi i Lotosu, ale PGNiG już nie. – Czekamy na decyzję Komisji, wówczas włączymy tę spółkę do strategii – precyzował. – PKN Orlen najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku przekaże Komisji Europejskiej wstępny wniosek w sprawie przejęcia PGNiG. Proces trwa, są powołani doradcy, prawnicy i bank inwestycyjny. Draft wniosku złożymy do Komisji Europejskiej najpóźniej w pierwszym kwartale. Zakładam, że stanie się to na przełomie stycznia i lutego – przekazał prezes Daniel Obajtek.

Podsumowanie strategii

Strategię PKN Orlen przeanalizował dziennikarz BiznesAlert.pl Bartłomiej Sawicki. – Płocki koncern będzie zwiększać dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę minimum 1000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG. Planuje rozwinąć usługi sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw i rozbudować własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce dzięki przejęciu sieci Ruch. Realizacja działań zapisanych w strategii ma pozwolić na zwiększenie marży pozapaliwowej o 50 procent w stosunku do 2019 roku. PKN Orlen kalkuluje, że jego łączne zapotrzebowanie na środki pieniężne do 2030 roku wynikające z założeń strategii wyniesie ok. 205 mld zł. W tej kwocie jest ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne, ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych, ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki. Możliwości finansowe grupy do 2030 szacowane są na ok. 275 mld zł, a w tym ok. 195 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej do 2030 roku, ok. 50 mld zł w ramach dodatkowej przestrzeni dłużnej w perspektywie roku 2030, ok. 30 mld zł dzięki dostępnym alternatywnym sposobom finansowania takimi jak m.in. project finance czy finansowanie unijne – pisał Bartłomiej Sawicki.

Wyżej zostały opisane najważniejsze punkty nowej strategii, ale to nie jedyny dokument, który został zaprezentowany 30 listopada. Orlen opublikował także raport pt.: „Transformacja Energetyczna. Przyszłość zaczyna się dziś”, który jest uzasadnieniem strategii i szerszym spojrzeniem na energetykę w Europie. – Orlen porównuje się w nim do największych koncernów w Europie (Repsol, Shell, BP, Equinor), które podobnie jak Orlen zadeklarowały neutralność klimatyczną do 2050 roku i przy tym ograniczenie emisji w sektorze rafinerii o 15-40 procent. Orlen zadeklarował ją w wysokości 20 procent. Wszystkie koncerny tego rodzaju inwestują w OZE i wodór, większość, poza Equinorem, w energetykę gazową i biopaliwa. Orlen wpisuje się więc w trendy europejskich gigantów paliwowych. Daniel Obajtek podkreślił, że Europejski Zielony Ład to nowe warunki biznesowe, do których należy się dostosować, aby przetrwać, niezależnie od tego co można usłyszeć o genezie tej zielonej polityki. Poza uwarunkowaniami zewnętrznymi, strategia Orlenu nakierowana jest na realizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, która zakłada, że za 20 lat 40 procent energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, 17 procent z gazu i 14 procent z energetyki jądrowej – pisał Bartłomiej Sawicki.