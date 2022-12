RAPORT: Zwierzaki, sople, buty i Coldplay. Najlepsze ciekawostki energetyczne 2022 roku Energetyka

Burzliwy 2022 rok dobiega końca, dlatego chcemy podzielić się z Państwem subiektywnym wyborem ciekawostek z dziedziny energetyki, które zebraliśmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

fot. Pixabay

Zwierzaki a energetyka

Na początek żwirek dla kotów, który może okazać się remedium na emisje metanu. Zespół z Massachusetts Institute of Technology opracował tanią technikę ograniczania emisji i wiązania metanu, który został wyemitowany do atmosfery. Rozwiązaniem jest minerał wulkaniczny zwany zeolitem, używany w żwirku dla kotów i obficie występujący na Ziemi. Jest to mniej ryzykowny wariant niż preferowany przez wielu badaczy sposób wykorzystujący katalizatory wykonane z metali szlachetnych, takich jak platyna czy pallad, które wymagają temperatury co najmniej 600 stopni Celsjusza i oddzielnego przepływu metanu i tlenu. Tylko 18 procent światowych emisji metanu pochodzi z produkcji ropy i gazu. Większość tego szkodliwego gazu cieplarnianego jest uwalniana z rozproszonych, szeroko rozpowszechnionych źródeł, takich jak cięcie i wypalanie, hodowla bydła mlecznego, górnictwo węgla i rudy, tereny podmokłe lub topniejąca wieczna zmarzlina w regionach polarnych. Dlatego zespół najpierw szukał rozwiązania do filtrowania metanu z atmosfery, a nie bezpośrednio u źródła. Udało się to z zeolitem, który był mieszany tylko z niewielką ilością miedzi. W probówkach jasny proszek wiązał przepływający metan – najskuteczniej, gdy został podgrzany do 300 stopni Celsjusza. Ale metoda działała również w niskich temperaturach, a nawet przy niskich stężeniach metanu. Przede wszystkim radziła sobie ze zwykłym powietrzem, a nie czystym tlenem. W ten sposób kładziony jest fundament pod skuteczny filtr metanu. Według MIT szczegóły techniczne dotyczące stosowania tej metody nadal wymagają wyjaśnienia.

Pozostając w tematyce zwierząt, w mijającym roku przyjrzeliśmy się temu, jaką rolę w energetyce mogą odegrać łasice. Podstacja Sils należąca do operatora sieci przesyłowej w Szwajcarii o nazwie SwissGrid stała się frontem walki z myszami. Przebiegli Szwajcarowie sięgają po naturalną broń w postaci łasic. – W zimniejsze dni myszy szukają schronienia w budynkach zarządzających podstacją i w najgorszym przypadku mogą zacząć przegryzać kable przesyłające dane. Sytuacja niegroźna z punktu widzenia małych gryzoni może doprowadzić do zerwania kontaktu między podstacją a centrum dyspozycji mocy zarządzającym całą siecią – ostrzega SwissGrid. Z tego powodu specjaliści tej firmy regularnie sprawdzają infrastrukturę w poszukiwaniu myszy. – SwissGrid znalazł nietypowy sposób na walkę z myszami. Ściąga w okolicę ich naturalnych wrogów, czyli łasice. Ten gatunek został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ znajduje się na liście zagrozonych w Szwajcarii. Celem jest zatem nie tylko uporanie się z myszami w podstacji Sils, ale także stworzenie nowego habitatu łasicom, które mogą się dzięki temu mnożyć – podaje szwajcarski operator. Oczywiście po solidnym posiłku wysokobiałkowym z myszy przyczajonych w podstacji Sils.

Muzyka nie jest największym grzechem Coldplay

W ciągu tego roku (i nie tylko w tym roku) śmialiśmy się z Coldplay i jego “natchnionego” lidera Chrisa Martina, ale okazuje się, że oprócz szkodzenia społeczeństwu swoją bolesną kakofonią dźwięków, która na wyrost nazywana jest muzyką, to grupa ta jest o wiele bardziej szkodliwa dla Matki Ziemi – okazuje się, że zespół chciał reklamować swoją trasę koncertową tym, jak bardzo kocha ekologię, a wyszło jak zwykle. Coldplay współpracuje z firmą Neste, czego celem miało być zmniejszenie o połowę emisji CO2 podczas zbliżającej się światowej trasy koncertowej Music Of The Spheres. Przyczynić się do tego miały biopaliwa produkowane przez fińską spółkę, które według T&E są wątpliwej jakości. – Neste ma na swoim koncie wiele skandali, w tym pozyskiwanie surowców z palm olejowych, których uprawa jest związana z wylesianiem. Nie ujawniają zbyt wielu informacji na temat surowców, z których powstają biopaliwa, ale są jednymi z największych użytkowników surowego oleju palmowego, a także pochodnych oleju palmowego. Ich zrównoważone paliwa są również oparte na zużytym oleju spożywczym. Ponieważ połowa dostaw takiego oleju do Unii Europejskiej jest importowana – głównie z Chin, Indonezji i Malezji – pojawiają się poważne pytania, czy te odpady kuchenne są rzeczywiście „zużyte” – argumentuje organizacja Innym kluczowym surowcem wykorzystywanym przez Neste są tłuszcze zwierzęce, pochodzące głównie z przemysłowej hodowli zwierząt. Aby zabezpieczyć dostawy, Neste kupiło firmę Demeter, jednego z największych w Europie handlujących takimi tłuszczami. – Wszystkie te problemy z Neste powinny wystarczyć, by odstraszyć Chrisa Martina (lidera Coldplay – red.) – podaje T&E. – Neste cynicznie wykorzystuje Coldplay, by być postrzeganym jako zielona spółka. Jest ona jednak odpowiedzialna za wylesianie, które przeraziłoby Chrisa Martina i jego fanów. Zespół powienien zrezygnować z partnerstwa z Neste i zamiast tego skupić się na naprawdę czystych rozwiązaniach – skomentował Carlos Calvo Ambel z T&E.

Sople na pohybel szantażowi Rosji

Rosjanie grozili Europie ostrą zimą, ale na początku tego roku okazało się, że ostra zima najbardziej szkodzi właśnie niedźwiedziowi ze wschodu. Tylko w obwodzie podmoskiewskim, 9 lutego odnotowano pięć przypadków uszkodzenia gazociągów w wyniku spadających z dachu sopli lodu. Według regionalnego ministerstwa energii powód tego jest banalny – właściciele budynków nie dbają o czystość swoich dachów. – Lód, który spadł z dachów domów prywatnych, uszkodził gazociąg niskiego ciśnienia we wsiach Sofrino w rejonie Puszkina i Nefiedowo w rejonie Sierpuchowa. Podobne przypadki odnotowano we wsi Isławskoje w rejonie Odincowo, we wsi Nikulskoje w Mytiszczach i Bykowie w obwodzie ramieńskim – zauważają służby prasowe służb gazowniczych. Niestety, 8 lutego w wyniku przebicia przez spadający sopel gazociągu niskiego ciśnienia we wsi Losino-Petrowskij, doszło do pożaru, w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba, a pracownik służb naprawiających gazociąg został ranny. Mieszkańcy, którzy nie dopilnowali obowiązku oczyszczania dachu z sopli i śniegu, a doszło do przebicia gazociągu, muszą opłacić naprawę ze swojej kieszeni.

Jak obniżyć ślad węglowy butów sportowych?

Innym ciekawym wątkiem, jaki pojawił się w mijającym roku była kwestia dekarbonizacji żeglugi, i jaki ma to wpływ na ślad węglowy poszczególnych produktów. Badanie Transport and Environment wykazało, że statki opalane zielonym wodorem dodałyby osiem centów do ceny transportu butów, dziewięć do transportu telewizorów i osiem euro do dostaw lodówek. To ważna informacja dla dostawców międzynarodowych jak Amazon czy Allegro. T&E przekonuje, że dostawcy mogliby zrobić więcej dla klimatu, bo nie stracą wiele na konkurencyjności, jeżeli wdrożą rozwiązania pozwalające ograniczyć emisję z transportu. Raport T&E to odpowiedź na plan Komisji Europejskiej obłożenia dostaw towarów spoza Unii obciążeniem zależnym od emisji CO2 towarzyszącej ich produkcji, czyli tzw. granicznym mechanizmem dostosowawczym CBAM z pakietu Fit for 55. Organizacja odpowiadająca za badanie oszacowała, że zazielenienie transportu z Chin podniosłoby koszty dostaw o od 1 do 1,7 procenta, czyli w stopniu, który nie zagraża znacznie konkurencyjności sprzedawców. Być może zatem w drodze do neutralności klimatycznej firmy jak Amazon czy Allegro będą w przyszłości korzystać z zielonego transportu morskiego z pożytkiem dla klimatu i bez większych strat z punktu widzenia klientów, którzy mogą być wręcz zainteresowani dopłatą na rzecz ochrony klimatu, o ile oczywiście kryzys nie zawali całej polityki klimatycznej na świecie.