Francja odpowiada recyklingiem na niedobory miedzi. Przerabia kable i ma miedź jak z kopalni

W 2024 roku Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ostrzegała przed ryzykiem niedoborów miedzi, metalu uznawanego za strategiczny ze względu na zdolność przewodzenia energii elektrycznej. Tymczasem Francuzi poddają recyklingowi tysiące ton kabli, pozyskując w ten sposób surowiec o porównywalnej jakości do tego z kopalni.

Według Francuskiej Agencji Prasowej (AFP), na północy Francji w Noyelles-Godault, w zeszłym roku, w departamencie Pas-de-Calais, na terenie przedsiębiorstwa Recycâbles, 36 tys. ton kabli zostało poddanych recyklingowi. Uzyskuje się w ten sposób surowiec o porównywalnej jakości, jak ten wydobywany z kopalni. W ten sposób odzyskano 18 tys. ton w 2024 roku.

Globalne zużycie miedzi większe niż zdolności produkcyjne

„Dziś globalne zużycie miedzi jest wyższe niż pierwotna zdolność produkcyjna miedzi” - podsumowuje Xavier Mathieu, wiceprezes ds. metalurgii w drugim co do wielkości na świecie producencie kabli – Nexans. Koszt tony miedzi wynosi obecnie około 10 tys. dolarów amerykańskich (USD), w porówniau z początkiem dekady, kiedy ten metal kosztował około 1,5 tys. USD. „Nexans od wielu lat przewidywał i ostrzegał przed niedoborem miedzi” – wspomina także Guillaume Teixeira, dyrektor generalny Nexans France. Zdaniem tego francuskiego potentata popyt na energię elektryczną wzrośnie o 35 procent do 2050 roku, a świat zmierza w kierunku ryzyka niedoboru surowców, zwłaszcza miedzi. Dlatego Nexans przyspiesza swoją strategię na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, uruchamiając CableLoop, usługi recyklingu i odzyskiwania złomu kabli. W Europie ten proces sortowania kabli jest częściowo realizowany przez wspólne przedsięwzięcie RecyCâbles utworzone przez Nexans i firmę Suez, które są zlokalizowane w regionie Hauts-de-France. Lokalne przetwarzanie kabli pozwala w ten sposób uniknąć masowego eksportu odpadów z Francji.

Sposób na recykling miedzianych kabli

Przedsiębiorstwo Nexans kupuje używane kable, przewody elektryczne z placów budowy, przestarzałe kable przemysłowe. Następnie przekształca je w cenne miedziane przewody. Usługa zwana CableLoop jest dostępna w dwóch podmiotach, a mianowicie CableLoop Entreprises jako usługa dla firm poprzez zbiórkę na placach budowy oraz CableLoop Professionnels, jako nowa usługa u wyspecjalizowanych dystrybutorów, dla profesjonalnych klientów i elektryków, którzy mogą przynieść swoje używane kable z powrotem do agencji. Dzięki tym nowym pętlom recyklingu, Nexans zamierza zbierać ponad 800 ton złomu kabli od 2025 roku i zapewnić rozwój tego modelu obiegu zamkniętego poprzez opracowanie zbiórki i odzyskiwania odpadów z ekosystemu przemysłowego. Firma reklamuje się, że ma zamiar oferować szyte na miarę rozwiązania logistyczne oraz autonomiczne i uproszczone gospodarowanie odpadami, dzięki 24-godzinnej platformie internetowej i identyfikowalności całego łańcucha operacji. Nexans już teraz poddaje recyklingowi własne odpady produkcyjne o łącznej rocznej objętości ponad 40 000 ton i zamierza wykorzystać co najmniej 30 procent miedzi z recyklingu do produkcji kabli do 2030 roku.

Odzyskiwanie metali we Francji nadal niewystarczające

Według agencji Oliver Wyman wskaźnik recyklingu we Francji jest nadal niewystarczający. Występuje także brak inwestycji w kompletną pętlę recyklingu metalu. Według tej firmy konsultingowej, we Francji przetwarza się tylko bardzo małą część zużytych metali. Spośród 218 000 ton odzyskanych odpadów miedzianych, tylko 66 000 jest poddawanych recyklingowi, podczas gdy kraj ten zużywa 257 000 rocznie. Na stronie oliverwyman.fr, przeczytamy między innymi, że „Wskaźnik recyklingu opakowań metalowych wynosił 60 procent we Francji w 2021 roku w porównaniu do średnio 75 procent w Europie; w ten sam sposób wskaźnik recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych wynosi obecnie 23 procent w stosunku do celu wyznaczonego przez Unię Europejską na poziomie 50 procent na 2030 roku”

Recykling miedzi wśród projektów strategicznych Unii Europejskiej

Pod koniec marca Komisja Europejska wyłoniła 47 projektów, które mają znaczenie strategiczne dla niezależności pod względem surowców w Europie. Unia Europejska ma zamiar do 2030 roku zwiększyć wydobycie, przetwarzanie i recykling surowców krytycznych. Koszt tych inwestycji szacuje się na 22,5 miliarda Euro. Ma to na celu zmniejszenie zależności od Chin oraz zabezpieczenie dostaw przemysłu. Projekty te dotyczą również miedzi i znajdują się w krajach takich jak: Hiszpania, Finlandia, Francja, Włochy, Polska, Portugalia i Rumunia. W Polsce doceniono projekt recyklingowy POLVOLT, realizowany przez firmę Elemental Battery Metals, którego celem jest odzyskiwanie z baterii: niklu, miedzi, kobaltu, litu, manganu oraz innych metali z grupy platynowców.

Marcin Jóźwicki