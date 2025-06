Ręcznikowy potentat na solarnym dopalaczu

Polskie ręczniki frotte będą bardziej ekologiczne. Zwoltex ich producent wybudował na dachu swojego zakładu instalację fotowoltaiczną o mocy 2 MW, jedną z największych w naszym kraju. Kosztowała 8 milionów złotych.

Zwoltex, kontrolowany obecnie przez przedsiębiorcę Karola Wajcherta to polski producent bawełnianych ręczników, szlafroków, prześcieradeł, ścierek kuchennych oraz innych tekstyliów wykorzystywanych w gospodarstwach domowych. Jego fabryka w Zduńskiej Woli jest największa spośród zakładów produkcyjnych z tej branży w Polsce. Z kolei w Europie firma ma plasować się w ścisłej czołówce producentów wyrobów z tkanin frotte.

Setki ton ręczników, miliony za energię

Zduńskowolska firma działa od blisko 80 lat. W szczytowym momencie zatrudnienie wynosiło prawie 4000 pracowników, głównie kobiet. Obecnie pracuje tam 600 osób, a produkcja miesięczna wynosi średnio 60 ton froty i tkanin płaskich, według danych ze sprawozdania zarządu Zwoltex za 2024 rok, zamieszczonego w krajowym rejestrze sądowym. W sumie wyprodukowano 722,04 ton wyrobów, o 26,4 procent więcej niż rok wcześniej.

Zwoltex w swoim zakładzie w Zduńskiej Woli realizuje pełen proces produkcji wyrobów bawełnianych, począwszy od barwienia przędzy, poprzez snucie, tkanie na krosnach, strzyżenie, i ich obszycie. To sprawia, że jest on energochłonny. W 2024 roku wydatki na zakup energii elektrycznej i produkcję ciepła (para technologiczna wytwarzana jest przez piec gazowy) wyniosły 6,6 miliona złotych. Koszty energii wzrosły o 3,4 procent do blisko 2,8 miliona złotych, ale w ciągu ostatnich czterech lat o 49,5 procent (rekord padł w 2022 roku, kiedy rachunki za prąd opiewały na 3,5 miliona złotych, o 87,1 procent więcej niż rok wcześniej).

Panaceum na coraz wyższe rachunki

Od 2025 roku koszty zakupu energii powinny zmniejszyć się istotnie, bo Zwoltex wybudował na dachach swoich obiektów przemysłową instalację fotowoltaiczną o 2 MW mocy zainstalowanej, a więc jedną z największych w Polsce. Jej budowa rozpoczęła się w 2023 roku, a farma została przyjęta do użytkowania w kwietniu 2025 roku. 13 czerwca firma uzyskała 20-letnią koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.

A to oznacza, że nie jest to instalacja PV on-site – to znaczy przyłączona bezpośrednio do sieci wewnętrznej odbiorcy i wytwarzająca energię na jego potrzeby. Producent ręczników będzie mógł odprowadzać nadwyżki energii do sieci, uzyskując dodatkowe przychody. Szacunkowa generacja dachowej farmy to nie mniej niż 1900 MWh rocznie.

W 2024 roku Zwoltex wypracował 2,5 miliona zysku netto, przy 61,03 miliona złotych przychodów. Firma choć jak widać jest średniej wielkości, to nie zdecydowała się jednak na co raz popularniejszy wśród przedsiębiorstw model abonamentowy (solar as a service, SaaS) umożliwiający dostęp do energii z fotowoltaiki bez wkładu własnego i ponoszenia kosztów inwestycji. Budowa farmy została sfinansowana 10-letnią preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 7 milionów złotych, przy 8 milionów złotych całkowitej wartości zadania. W 2024 roku z jej powodu firma odnotowała wzrost rzeczowych aktywów trwałych o 7,45 milionów złotych.

Tomasz Brzeziński