Rekordowe tempo zatłaczania gazu do magazynów podziemnych w Europie Alert

Kawernowy Magazyn Gazu Kosakowo fot. Mariusz Marszałkowski

Europa kontynuuje przygotowania do okresu zimowego. W ciągu pierwszych siedmiu dni maja tempo zatłaczania gazu do PMG przekraczało średnią z ostatnich pięciu lat o 52 procent.

Obecnie magazyny gazu w Europie są zapełnione w 37 procentach. Jest to o 4,7 procent więcej niż średnia na dany okres z ostatnich pięciu lat. Niemcy rozpoczęli zatłaczanie gazu do instalacji należących do Gazprom Germania, niemieckiej spółki córki rosyjskiego monopolisty, m.in. największego w Europie Zachodniej magazynu Rehden. W ciągu ostatnich kilku dni były to niewielkie wolumeny sięgające miliona metrów sześc. gazu dziennie, ale wolumen ma się zwiększyć.

Od tego roku Europa wprowadziła ścisłą regulację wykorzystania magazynów podziemnych. Do początku sezonu wytłaczania gazu w 2022 roku (październik) rezerwy powinny wynosić co najmniej 80 procent pojemności PMG, a w kolejnych latach 90 procent.

Rząd Niemiecki zdecydował się przejąć kontrolę nad magazynami gazu Gazpromu, które w zeszłym roku nie zostały zapełnione. To doprowadziło do kryzysu cenowego.

Interfax/Mariszałkowski