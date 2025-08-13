Renesans wydobycia uranu w USA. Produkcja rośnie

W 2024 roku amerykański przemysł uranowy odnotował gwałtowny wzrost produkcji, inwestycji i zatrudnienia, a kluczowe projekty zyskały priorytet w procesie pozwoleń w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego USA. Rozporządzenie wykonawcze, podpisane przez prezydenta Trumpa wiosną, nakłada na agencje federalne obowiązek przyspieszenia.

W 2024 roku wydobycie uranu w Stanach Zjednoczonych wzrosło ponad trzynastokrotnie – do około 307 000 kilogramów, wobec zaledwie 22 700 kilogramów w 2023 roku, co było efektem zwiększonych inwestycji i intensyfikacji prac poszukiwawczych. Liczba odwiertów badawczych sięgnęła 1 324, a liczba odwiertów rozwojowych wzrosła ponad dwukrotnie – do 2 462.

Dwie huty uranu pozostawały w trybie gotowości, natomiast instalacje do odzysku metodą in-situ osiągnęły łączną roczną zdolność produkcyjną na poziomie 6,4 miliona kilogramów trójtlenku triuranu, kluczowego surowca w przemyśle jądrowym.

W 2024 roku amerykański sektor wydobycia uranu odnotował znaczący wzrost zatrudnienia – liczba etatów osiągnęła 506, co oznacza 49-procentowy przyrost w skali roku i najwyższy poziom od 2016 roku. Łączne nakłady na zakup gruntów, prace poszukiwawcze, wiercenia, produkcję oraz rekultywację wyniosły 160 milionów dolarów, wobec 107,4 miliona w roku 2023.

Praca wre

Jak podaje portal Energynews.pro, pod koniec 2024 roku dwa zakłady przerobu uranu – Shootaring Canyon Uranium Mill w stanie Utah i Sweetwater Uranium Project w stanie Wyoming – pozostawały w gotowości do pracy, dysponując łączną zdolnością przerobową 3 750 ton rudy uranowej dziennie. W Utah zakład White Mesa Mill rozpoczął nowy etap przerobu, wykorzystując alternatywne surowce, czyli odpady i pozostałości zawierające uran. W Wyoming obiekt Sheep Mountain uzyskał częściowe pozwolenie na uruchomienie instalacji do ługowania w pryzmach, polegającego na wypłukiwaniu uranu z rudy roztworem chemicznym.

Podpisane przez prezydenta Trumpa wiosną rozporządzenie wykonawcze nakłada na agencje federalne obowiązek przyspieszenia procesu udzielania pozwoleń dla wyselekcjonowanych projektów infrastrukturalnych oraz inwestycji w strategiczne surowce mineralne. Celem jest ograniczenie biurokracji i szybkie wsparcie inwestycji kluczowych dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Zakład Sweetwater został objęty tym uprzywilejowanym trybem przyspieszonego rozpatrywania.

Prezes i dyrektor generalny UEC Amir Adnani stwierdził, że włączenie Sweetwater do programu „potwierdza jego znaczenie narodowe jako kluczowego projektu w realizacji celów USA w zakresie budowy niezawodnej infrastruktury i wspierania niezależności w produkcji paliwa jądrowego”.

– Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że bezpieczeństwo energetyczne jest tożsame z bezpieczeństwem narodowym. Te procedury awaryjne odzwierciedlają nasze niezachwiane zaangażowanie w ochronę obu tych wartości – mówił wówczas amerykański sekretarz zasobów wewnętrznych Doug Burgum.

Przywrócić dawny blask

Od dziesięcioleci Stany Zjednoczone są największym producentem energii jądrowej na świecie, odpowiadając za 30 procent globalnej produkcji. Obecnie jednak kraj importuje 98 procent surowca uranowego potrzebnego do zasilania 94 reaktorów jądrowych. USA odpowiadają za mniej niż 1 procent światowego wydobycia uranu, podczas gdy Kazachstan, Kanada i Namibia łącznie dostarczają prawie dwie trzecie globalnej produkcji.

Od lat 60. do połowy lat 80. XX wieku Stany Zjednoczone były światowym liderem w wydobyciu uranu.

Tomasz Winiarski