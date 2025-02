Resort klimatu: wpływ planu na rzecz energii i klimatu na życie i zdrowie ludzi będzie złożony

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ocenia, że wpływ Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na życie i zdrowie ludzi będzie złożony – poprawi jakość środowiska, ale może prowadzić do wzrostu kosztów paliw i budowy budynków.



Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało Prognozę Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) projektu aktualizacji Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do 2030 roku, w której ocenia, że plan ma zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi. Z jednej strony przyczyni się on do poprawy jakości środowiska oraz zmniejszenia kosztów energii, ale może również prowadzić do wzrostu cen paliw i kosztów budowy nowych budynków.

KPEiK ma przyspieszyć dekarbonizację

Resort klimatu wskazał, że KPEiK ma na celu przyspieszenie dekarbonizacji oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. W scenariuszu WAM (aktywnej transformacji) plan przewiduje, że w 2030 roku Polska osiągnie 50 procent redukcji emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do poziomów z 1990 roku. W ramach planu przewiduje się wdrożenie nowych instrumentów polityki klimatyczno-energetycznej, które mają przyczynić się do przejścia na odnawialne źródła energii w sektorze energetycznym, ciepłownictwie, przemyśle, budownictwie, a także poprawy efektywności energetycznej.

Prognoza OOŚ podkreśla, że działania KPEiK będą miały pozytywny wpływ na jakość powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, takich jak tlenki siarki, azotu, pył, metale ciężkie. Zmniejszenie emisji spalin wpłynie korzystnie na zdrowie obywateli. Ministerstwo wskazało także, że działania związane z adaptacją do zmian klimatu oraz retencją wód miejskich, np. przeciwdziałanie skutkom deszczy nawalnych, będą miały pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w miastach.

Z drugiej strony, Ministerstwo Klimatu zauważyło, że realizacja KPEiK wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów renowacji budynków i infrastruktury, co może obciążyć budżet osób, które będą musiały dostosować swoje nieruchomości do nowych standardów. Dodatkowo planowane działania mogą skutkować wzrostem kosztów paliw i budowy nowych budynków, co wpłynie na koszty życia.

Ministerstwo zapowiada również wsparcie dla osób najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne, poprzez środki z Społecznego Funduszu Klimatycznego. Zaznaczone zostały również możliwe zmiany w strukturze przestrzennej w wyniku realizacji dużych projektów infrastrukturalnych.

Możliwe inwestycje za ponad 700 milionów

W projekcie KPEiK uwzględniono dwa scenariusze: ambitny scenariusz WAM, zakładający, że w 2030 roku 59 procent energii elektrycznej pochodzić będzie z odnawialnych źródeł energii, oraz scenariusz WEM, rynkowo-techniczny. Ministerstwo podkreśliło, że w przypadku realizacji ambitnych celów transformacji, całkowite nakłady inwestycyjne na realizację planu wyniosą 792 miliardy złotych, z czego 539 miliardów złotych pochodzić ma z unijnych środków na transformację energetyczną.

Zgodnie z szacunkami, realizacja KPEiK ma przełożyć się na wzrost średniorocznego PKB o 4,13 procent w latach 2026-2030, a także na obniżenie jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej o 13 procent. Wskaźnik ubóstwa energetycznego ma spaść z 9 procent do 6,3 procent.

Projekt KPEiK jest obecnie w fazie konsultacji publicznych, które potrwają do końca lutego.

PAP / Biznes Alert