Śleszyński: Ostateczną miarą bezpieczeństwa będzie uniezależnienie się od paliw kopalnych Atom

Zdajemy sobie sprawę, że ostateczną miarą bezpieczeństwa jest uniezależnienie się od paliw kopalnych. Postęp jest i będzie, przeznaczane są na to ogromne pieniądze – powiedział Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych w PKN Orlen podczas konferencji „Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu” w Senacie.

PKN Orlen fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Robert Śleszyński o bezpieczeństwie energetycznym

– Dywersyfikacja to kwestia krótkoterminowa, z naszej perspektywy praca ta jest wykonywana od wielu lat. Dotychczas byliśmy uzależnieni od jednego dostawy, do którego dostosowaliśmy politykę inwestycyjną ze względu na jeden konkretny gatunek ropy. Poszukujemy stabilnego dostawcy, który będzie nam gwarantował jakość i przewidywalność. Trzeba zbudować taki miks dostaw, by dostarczyć surowce w atrakcyjnej cenie. To się teraz dzieje, partnerstwo z Saudi Aramco jest elementem takiej strategii. Długofalowo chcemy tworzyć partnerstwo, które pozwoli nam planować w długim terminie, i eliminując partnera nieprzewidywalnego i agresywnego. Rosja wykorzystuje swoje zasoby jako oręż militarny – powiedział Robert Śleszyński.

– Transformacja energetyczna już się dzieje. Obiektywnie, ten szok naftowy wcale nie jest taki straszny. Udział ropy naftowej w miksie energetycznym maleje i dalej będzie maleć. Dzisiaj transformacja polega na zastąpieniu pierwotnych nośników energii. Muszą też być stabilizatory systemu opartego na OZE, w średniej perspektywie będą to źródła gazowe, potem atomowe. Zdajemy sobie sprawę, że ostateczną miarą bezpieczeństwa jest uniezależnienie się od paliw kopalnych. Żeby być konkurencyjnym, bezwzględnie potrzebne są inwestycje w nowe technologie, bez tego nie będzie rozwoju OZE. Postęp jest i będzie, przeznaczane są na to ogromne pieniądze. To jest odpowiedź na dzisiejszą sytuację – ocenił przedstawiciel PKN Orlen.

Opracował Michał Perzyński