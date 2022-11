Zasina: Jeszcze nigdy w energetyce nie wydawaliśmy tyle pieniędzy na rozwój sieci Energetyka

Energetyka wydaje ogromne sumy na rozwój sieci dystrybucyjnej. Nigdy nie przeznaczaliśmy takich kwot na rozwój sieci – powiedział były prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina na Konferencji Stron Porozumień Sektorowych.

fot. Tauron

– System dystrybucyjny łączy odbiorców z wytwórcami. Bez względu na wydatki w środki wytwórcze, bez inwestycji w dystrybucje, środki wytwórcze albo nie będą pracować, albo będą pracować w ograniczonym poziomie. Cel 50 GW w 2030 roku jest bardzo dużym wyzwaniem dla operatorów systemów dystrybucyjnych. Aby spełnić te wyzwania, operatorzy intensywnie współpracują i rozmawiają z zarówno URE, jak i ministerstwami, aby ukierunkować rozwój sieci w odpowiedni sposób, aby spełnić te założenia – powiedział były prezes Tauron Dystrybucja.

– Energetyka wydaje ogromne sumy na rozwój sieci dystrybucyjnej. Nigdy nie przeznaczaliśmy takich kwot na rozwój sieci. Aby spełnić wszystkie przyłączenia, wszystkie postawione zadania, potrzeba co najmniej 130 mld złotych do 2030 roku. Gdzie zatem znaleźć źródło finansowania i jak to zrealizować w praktyce? To nie jest kwestia inwestycji w jednym punkcie. To budowa kilometrów linii dystrybucyjnych i dostosowania 800 tys. km linii. To trzeba mieć na uwadze przy rozwoju sieci – dodał Zasina.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński