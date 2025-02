Rolnik szuka energetyki. Trwa najnowszy nabór do programu Energia dla wsi

Trwa najnowszy nabór do programu Energia dla wsi, którego beneficjentami mogą być rolnicy i spółdzielnie energetyczne. Wnioski można składać do 19 grudnia 2025 roku lub wyczerpania środków. Ich łączna pula to miliard złotych na rolnicze biogazownie i OZE na terenach wiejskich.

3 lutego 2025 roku ruszył drugi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Energia dla Wsi. Przewiduje on wsparcie rolników i spółdzielni energetycznych, członków spółdzielni energetycznych, będących przedsiębiorcami oraz powstających spółdzielni energetycznych. Pula trwającego naboru to miliard złotych, a łączny budżet programu trzy razy tyle.

– Ruszył bardzo wyczekiwany przez rolników nowy nabór do programu „Energia dla wsi”. To program ważny dla polskiego rolnictwa ze względów społecznych, ekonomicznych, środowiskowych – powiedziała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska.

Minister dodała, że pieniądze będzie można pozyskać m.in. na biogazownie, które „w pierwszym naborze cieszyły się największą popularnością”. W ramach pierwszego naboru zostało złożonych 370 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek na: projekty 208 biogazowni, cztery projekty dotyczące małych elektrowni wodnych oraz 7 projektów fotowoltaicznych.

Kto i na co może otrzymać środki

– Beneficjentami programu w obu naborach mogą być rolnicy oraz spółdzielnie energetyczne lub jej członkowie. W drugim naborze mogą złożyć wnioski także ci, którzy z różnych względów nie zdążyli tego zrobić wcześniej, dlatego zachowano te same zasady udzielania dofinansowania. Rolnicy (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) muszą prowadzić działalność rolniczą od co najmniej roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Natomiast powstające spółdzielnie energetyczne muszą już w momencie składania wniosku być zarejestrowane w KRS, a ich działalność powinna dotyczyć m.in. wytwarzania energii w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenia zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej oraz jej członków – informuje resort klimatu.

W ramach programu można otrzymać wsparcie:

– na budowę biogazowni i elektrowni wodnych – dotacje do 45 procent kosztów kwalifikowanych (do 55 procent kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw i do 65 procent kosztów kwalifikowanych dla małych i mikro przedsiębiorców) i pożyczki do 100 procent kosztów kwalifikowanych,

– na budowę turbin wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych – pożyczki do 100 procent kosztów kwalifikowanych,

– na budowę zintegrowanych magazynów energii – dotacje do 20 procent kosztów kwalifikowanych (przy czym koszt magazynu nie może być wyższy niż 50 procent kosztu źródła).

Drugi nabór potrwa do 19 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego. Poziom oraz forma dofinansowania są zależne od wielkości przedsiębiorstwa (rolnicy traktowani są jak przedsiębiorcy) oraz od rodzaju inwestycji.

Ministerstwo klimatu i środowiska / Jędrzej Stachura