Ropa idzie w górę po długiej serii spadków. W tle cła Trumpa i Indie

Przez pięć dni ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadały. Była to najdłuższa seria od maja. W reakcji na cła Donalda Trumpa, wymierzone w Indie, cena poszła w górę. Prezydent USA wprowadził je by zmusić Putina do zakończenia inwazji na Ukrainę.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 64,75 dolarów, czyli wyżej o 0,62 procent. Natomiast Brent na ICE na X jest wyceniana po 67,26 dolarów za baryłkę, po wzroście o 0,55 procent oraz stracie w ciągu poprzednich 5 sesji o 8,7 procent.

Trump spełnia groźbę

Donald Trump zaostrzył swoją politykę wobec Rosji. Pierwotnie dał Putinowi 50 dni na zakończenie trwającej inwazji na Ukrainę. 28 lipca zapowiedział ich skrócenie. Termin mija jutro 8 sierpnia, czyli po 25 dniach. Amerykański prezydent zagroził, że nie spełnienia ultimatum poskutkuje nałożeniem ceł wtórnych na państwa handlujące z Rosją ropą.

Dodatkowo Trump zagroził wprowadzeniem ceł na Indie, jeżeli te nie ograniczą zakupu ropy i broni od Rosji. Indyjski rząd nazwał te groźby, jak i unijne sankcje wymierzone w podmioty rafinujące rosyjską ropę, jednostronnymi i bezzasadnymi.

Wczoraj Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA, spotkał się z Władimirem Putinem. Obie strony określiły rozmowę jako owocną. Mimo to USA wprowadziły wczoraj 25-procentowe cła na import towarów z Indii, które wejdą w życie 27 sierpnia. Wtedy cła całkowite wyniosą 50 procent.

Donald Trump nie potwierdził, że wprowadzi analogiczne do indyjskich cła na Chiny. Stwierdził jednak, że to możliwe.

Spotkanie prezydentów a ropa

W dokumencie opublikowanym przez Biały Dom można przeczytać, że Trump podtrzymuje dotychczasowe sankcje przeciwko Rosji. Dodatkowo uznaje, że “działania i polityka rządu Federacji Rosyjskiej nadal stanowią nietypowe i nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych” w związku z wojną przeciwko Ukrainie.

Rosja zaproponowała spotkanie obu prezydentów, Donald Trump go nie potwierdził. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że jest otwarty na spotkanie z Putinem i Zełeńskim. Po spotkaniu Witkoff-Putin prezydent USA i Ukrainy odbyli rozmowę telefoniczną. Wołodymyr Zełeński przekazał, że wraz z sojusznikami ma wspólne stanowisko: wojna musi się zakończyć.

– Jest pytanie, czy ewentualne spotkanie Donalda Trump z Putinem odbędzie się w przyszłym tygodniu – powiedział Robert Rennie, szef działu badań rynku towarów i emisji CO2 w Westpac Banking Corp.

– Gdy tylko znajdziemy rozwiązanie problemu pokoju między Rosją a Ukrainą, można spodziewać się gwałtownego spadku cen ropy – dodał.

Biznes Alert / PAP / Marcin Karwowski