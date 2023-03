Import ropy rosyjskiej do Unii Europejskiej spadł o prawie 30 procent w ciągu roku Alert

W 2022 roku import ropy z Rosji do Unii Europejskiej spadł z 31 do 4 procent. Obecnie największym dostawcą tego surowca do Europy są Stany Zjednoczone.

Wydobycie ropy. Fot. Pxhere.com

Na początku 2021 roku 31 procent ropy w Unii Europejskiej pochodziło z Rosji. Pod koniec 2022 roku Stary Kontynent importował z kraju Władimira Putina już tylko cztery procent tego surowca.

Eurostat podaje, że do końca stycznia 2022 roku podstawowym źródłem importu ropy naftowej do UE była Rosja. W okresie od ostatniego kwartału 2021 roku do stycznia 2022 roku Rosja pokrywała 24-31 proconet zapotrzebowania rynku unijnego na ropę naftową. Drugie miejsce w tym okresie zajmowały Stany Zjednoczone – surowiec z USA stanowił 10-13 procent całkowitego importu ropy do UE – czytamy.

Co ciekawe, w lutym i kwietniu 2022 roku unijny import ropy z Rosji był wysoki, kształtował się na poziomie odpowiednio 33 i 30 procent całkowitego importu surowca. Od września udział ropy rosyjskiej w Unii Europejskiej stopniowo spadał, by w grudniu 2022 roku osiągnąć poziom czterech procent.

W tym samym czasie rosły dostawy ze Stanów Zjednoczonych, które w grudniu 2022 roku odpowiadały za 18 procent całkowitego importu ropy do UE (wzrost o 6 pp. względem ostatniego kwartału 2021 roku). Tym samym USA stały się największym dostawcą ropy naftowej na rynek unijny – informuje Eurostat.

Piątego lutego 2023 roku weszło w życie embargo Unii Europejskiej na produkty z ropy z Rosji, w tym na paliwa gotowe. Wcześniej, piątego grudnia 2022 roku, wprowadzone zostało embargo na rosyjską ropę sprowadzaną drogą morską.

Polska Agencja Prasowa/Eurostat/Jędrzej Stachura