Wydobycie ropy w USA ciągle spada Alert

fot. Shell

Produkcja ropy w USA spadła 0 ponad 2,2 mln baryłek ropy dziennie – poinformował sekretarz energii Dan Brouilette.

Produkcja spada

– Jesteśmy prawdopodobnie jeszcze przed szczytem redukcji wydobycia, będziemy widzieć spadki dopóki linia popytu nie pójdzie wyraźnie w górę. Mam nadzieje, że pozwoli to na ustabilizowanie sytuacji i rozpocznie proces powrotu do zwiększania wydobycia. Jestem przekonany, że przemysł wydobywczy powróci do swojej siły, którą prezentował przed pandemią. – powiedział Brouilette.

US EIA(Energy Information Administration) podała 21 maja dane na zeszłotygodniowego wydobycia ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. Wynika z nich, że średnio zostało wydobyte 11,5 mln baryłek dziennie, co oznacza spadek o 1,6 mln od 13 marca.

Wciąż jest miejsce w magazynach

Zapasy ropy w magazynach SPR (Strategic Petrolum Reserves) wzrosły w ubiegłym tygodniu o 1,9 mln baryłek ropy. Obecnie w zbiornikach znajduje się 641,6 mln baryłek ropy. Magazyny mają zdolność przechowania 714 mln baryłek ropy, co oznacza, że do wypełnienia tych składów zostało ponad 70 mln baryłek ropy.

S&P Platts/ Mariusz Marszałkowski