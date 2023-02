Rosjanie straszą uszkodzeniem Ropociągu Przyjaźń Alert

Rosjanie ostrzegają, że Siły Zbrojne Ukrainy dokonały bombardowania we wsi Mamai pod Briańskiem i straszą uszkodzeniem Ropociągu Przyjaźń. Tymczasem niebawem wchodzi embargo unijne na dostawy produktów naftowych, których pełna jest Przyjaźń. Warto pamiętać, że Rosjanie w przeszłości podawali fałszywe informacje na temat uszkodzenia infrastruktury przez Ukraińców.

Dron Warmate. Fot. WB Group

Portal News Briańsk 24 podaje, że atak rakietowy Ukrainy w okolicach wsi Mamai w pobliżu Briańska w Rosji zagroził infrastrukturze Ropociągu Przyjaźń w postaci przepompowni ropy Nowozybkow. Rosjanie sugerują, że atak ukraiński musiał być wymierzony w tę infrastrukturę Przyjaźni pod kontrolą rosyjskiego Transnieftu.

Warto przypomnieć, że Rosjanie informowali już o nieprawdziwych atakach na infrastrukturę gazową z Rosji i straszyli przerwą dostaw gazu do Europy tuż przed atakiem na Ukrainę z lutego 2022 roku. Jaskrawy przykład to wybuch fałszywego gazociągu Drużba na Ukrainie kilka dni przed atakiem z 24 lutego. Nie ma informacji o zakłóceniach dostaw przez Ropociąg Przyjaźń do Europy. Kolejni klienci europejscy rezygnują z tego szlaku. Białorusini z Homeltransnieft Drużba przewidują dwukrotny spadek dostaw przez Ropociąg Przyjaźń w 2023 roku.

Informacje Rosjan pojawiają się w przeddzień wejścia w życie embargo na produkty naftowe z Rosji, które docierały do Europy między innymi Ropociągiem Przyjaźń.

News Briańsk 24/Wojciech Jakóbik