Rosatom koryguje plany przewozu towarów Północną Drogą Morską Alert

Lodołamacz Fennica. Fot. Shell

Rosatom, operator Północnej Drogi Morskiej, przesłał do ministerstwa transportu Rosji wniosek z korektą dotyczącą transportu tym szlakiem towarów do 2024 roku. Według nowego harmonogramu, do tego czasu trasą ma być transportowane 60 mln ton rocznie, a nie 80 mln ton.

Aktualizacja przewozu towarów i harmonogramu

Zmiany są spowodowane zmniejszeniem prognozowanego wykorzystania trasy w związku z opóźnieniami w realizacji projektów węglowych naftowych i gazowych, które miały stanowić większość transportowanych dóbr.

Głównym odpowiedzialnym za zmniejszenie wykorzystania Północnej Drogi Morskiej jest projekt budowy terminala eksportowego węgla firmy Wostokugol. Problem pojawił się po śmierci Dimitrija Bosowa, właściciela spółki, która w 2024 roku miała wykorzystywać PDM do transportu 19 mln ton węgla. Wostougol miał zmienić właściciela na firmę AEON Romana Trocsenki, jednak w wyniku sporów spadkowych po zmarłym właścicielu, firma wstrzymała się z ostateczną decyzją nabycia spółki do czasu sądowego rozwiązania postępowania spadkowego.

Drugim winowajcą korekty jest projekt Wostokoil, który według planów miał wykorzystywać północną trasę na poziomie 25 mln ton od 2024 roku, jednak w dokumentach przesłanych przez koncern naftowy do rządu widnieje wolumen 9,25 mln ton. Przyczyną jest prawdopodobne opóźnienie w budowie infrastruktury przesyłowej ropy do planowanego terminala naftowego na półwyspie Tajmyr.

Trzecim podmiotem odpowiedzialnym za obniżenie prognoz jest firma Novatek, która odpowiada za budowę i eksploatacje terminali LNG na północy. Spółka poinformowała rząd, że do 2024 roku będzie transportować 35,5 mln ton ładunków LNG rocznie. To mniej niż przewidywała spółka jeszcze w marcu 2019 roku, kiedy zakładano, że z instalacji Novateku będzie pochodzić 46,7 mln ton ładunków. Tamte założenie było możliwe do spełnienia tylko w przypadku terminowej realizacji inwestycji w nowe zdolności skraplania czyli terminal Arctic-LNG oraz Obskij LNG. Novatek kilka miesięcy temu zapowiedział przesunięcie oddania do użytku terminala Obskij o dwa lata – z 2022 na 2024 rok. Firma nie informuje czy w przypadku pozostałych projektów wystąpiło opóźnienie.

Korekta przewozu towarów zbiegła się z wydłużeniem czasu realizacji federalnego programu rozwoju PDM. Trasa miała być w pełni gotowa do 2024 roku, według nowych celów ma to być 2030 rok.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski