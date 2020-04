Portnikow: Kreml wstydliwie skapitulował Alert

Witalij Portnikow fot. NEP

– Rosja poniosła porażkę w wojnie cenowej z Arabią Saudyjską, której architektem był prezes Rosnieftu Igor Sieczin – pisze Witalija Portnikowa w felietonie dla gazety ekonomicznej NEP.

Celem Sieczina był Łukoil

Według Portnikowa, celem Sieczina, poza uderzeniem w amerykańskie firmy łupkowe, był prywatny rosyjski koncern Łukoil. Sieczin miał tym samym mieć wpływ na słabnącego, prywatnego konkurenta. Autor przypomina, że potęga Sieczina zaczęła się od grabieży mienia i aktywów prywatnego Jukosu.

Okazało się, że w wyniku koronawirusa, Rosja traci rezerwy odkładane z mozołem przez ostatnie pięć lat. W rezultacie, Kreml korzystając z mediacji Donalda Trumpa doszedł do porozumienia z Arabią Saudyjską. Zdaniem Portnikowa, jest to jednak porozumienie, które należy określić mianem wstydliwej porażki Rosji. Przez pierwsze kilka dni negocjacji, rzecznik Kremla Dimitrij Peskow nawet nie przyznał, że takie rozmowy są prowadzone.

Porażka Kremla

W rezultacie, jak zaznacza autor, Rosja, która wyszła z porozumienia naftowego OPEC+ w marcu, wróciła do niego w kwietniu na znacznie gorszych warunkach. Porażka ta wynikała z niedocenienia determinacji i złości Arabii Saudyjskiej, która nie podjęła samodzielnych prób ratowania porozumienia naftowego bez Rosji, ale dołączyła z całą mocą do wojny cenowej. Drugim powodem było bagatelizowanie wpływu pandemii koronawirusa na światową gospodarkę, a przez to na popyt na surowce energetyczne.

Według Portnikowa są to główne czynniki rosyjskiego niepowodzenia, które dowodzą o faktycznym braku myślenia strategicznego i długofalowego na Kremlu, co uderza w licznych stronników Putina, którzy przedstawiają go jako wybitnego stratega.

NEP/ Mariusz Marszałkowski