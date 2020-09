Polska odbiera mniej gazu z Rosji Alert

fot. Gazprom

Polska odnotowuje spadek dostaw gazu ziemnego z Rosji. Polski gazowy system przesyłowy przyjął w drugim kwartale 2020 roku zdecydowanie mniej surowca niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Spadki

W drugim kwartale 2020 roku do polskiego gazowego systemu przesyłowego wpłynęło ok. 92,1 TWh gazu ziemnego, czyli aż 32 procent mniej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku – informuje Urząd Regulacji Energetyki (URE).

CIRE.PL podaje, że tak wysoki spadek to efekt zdecydowanie niższych (-43,3 procent) dostaw spoza UE (Rosja), które były na poziomie 59,9 TWh, wobec 105,6 TWh rok wcześniej. Do systemu trafiło też mniej gazu z magazynów, 1,8 TWh wobec 2,2 TWh rok wcześniej (-18 procent). Natomiast zdecydowanie więcej gazu, o 23 procent, do naszego systemu przesyłowego trafiło z za pośrednictwem terminalu LNG w Świnoujściu (12,5 TWh wobec 10,2 TWh). Wyższe (+3,7 procent) były również dostawy z UE, z tego kierunku dotarło do naszego systemu przesyłowego w drugim kwartale 2020 roku nieco ponad 12 TWh gazu ziemnego, wobec 11,6 TWh rok wcześniej.

W drugim kwartale 2020 roku wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji sprzedaży zrealizowanych w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 3,4 TWh, przy średniej cenie 62,96zł/MWh, natomiast wolumen gazu dostarczonego w wyniku realizacji kontraktów zawartych na Towarowej Giełdzie Energii wyniósł 25,6 TWh przy średniej cenie 71,15 zł/MWh).

Natomiast w drugim kwartale 2019 roku wolumen gazu dostarczonego w ramach hurtowego obrotu gazem ziemnym w wyniku transakcji w punkcie wirtualnym OTC wyniósł 7,3 TWh przy średniej cenie w wysokości 84,25 zł/MWh, a wolumen gazu dostarczonego w tym okresie w wyniku realizacji kontraktów zawartych na TGE wyniósł 23,9 TWh (średnia cena 92,25 zł/MWh).

CIRE.PL podaje, że z końcem drugiego kwartału 2020 roku koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało 187 podmiotów, a 91 z nich aktywnie uczestniczyło w obrocie gazem ziemnym, wobec odpowiednio 194 i 101 podmiotów rok wcześniej.

CIRE.PL/Jędrzej Stachura