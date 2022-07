Rosjanie odcinają kolejny kraj od gazu używając tajemniczego pretekstu Alert

Gazprom zatrzymał dostawy gazu na Łotwę, która sprowadzała go przez pośredników. Pretekst to „naruszenie warunków poboru gazu”, ale Rosjanie nie tłumaczą o co chodzi.

Kommiersant podaje, że łotewskie Latvijas Gaze kupowało dalej gaz z Rosji przez pośredników i płaci w euro. Ryga zamierzała porzucić dostawy z tego kierunku do końca roku. Rosjanie zadziałali jednak szybciej nie tłumacząc póki co szczegółowo o co chodzi.

W przeszłości posługiwali się pretekstem sporu o płatności w rublach, na które nie chcieli godzić się niektórzy klienci jak polskie PGNiG, przez co byli odcinani od dostaw. Rosjanie naruszyli kontrakt jamalski przerywając eksport do Polski w maju 2022 roku. PGNiG zapowiedziało, że skieruje sprawę do sądu, bo kontrakt nie przewiduje płatności w rublach.

