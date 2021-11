Rosja i Białoruś rozmawiają o integracji systemu elektroenergetycznego Alert

Białoruś i Rosja. Źródło: freepik

Wiceministrowie energetyki Rosji i Białorusi spotkali się w Moskwie. Głównym tematem ich rozmów była współpraca krajów w dziedzinie elektroenergetyki.

Strony omówiły przepustowość międzypaństwowego odcinka wspólnego rynku energii elektrycznej w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), dzięki któremu nastąpi integracja systemów energetycznych Rosji, Białorusi oraz pozostałych państw członkowskich. Ministrowie rozmawiali również na temat systemu tranzytowego BRELL, który wciąż łączy państwa nadbałtyckie z Rosją i Białorusią. Dodatkowo uzgodnili zmiany w umowie o funkcjonowaniu równoległego systemu elektroenergetycznego Rosji i Białorusi. Dzięki temu ma nastąpić większa integracja obu systemów.

To kolejny obszar współpracy energetycznej w ramach pogłębionej integracji Białorusi i Rosji. Do lipca 2022 roku oba kraje mają przedstawić plan utworzenia wspólnego rynku gazu państwa związkowego. Integracja rynków energetycznych Rosji i Białorusi ma nastąpić do 2025 roku.

Ministerstwo Energetyki Rosji/Mariusz Marszałkowski