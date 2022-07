Rosja uderzyła kontrsankcjami przeciwko Polsce…w Gazprom Alert

Media w Indiach podają, że kontrsankcje Rosji, które uderzyły między innymi w polski odcinek Gazociągu Jamalskiego, uniemożliwiły Gazpromowi dostawy LNG do indyjskiej firmy GAIL.

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

GAIL nie mógł odebrać co najmniej pięciu ładunków gazu skroplonego po tym, jak kontrsankcje Rosji dotykające spółek operujących gazem słanym z Rosji do Polski i Niemiec przez Gazociąg Jamalski uniemożliwiły handel Gazprom Marketing and Trading, spółce-córce rosyjskiego koncernu zarejestrowanego w Singapurze. Ten dostał się pod kontrolę komisaryczną Niemiec po ataku Rosji na Ukrainę, a w zamian Moskwa wprowadziła wobec niego sankcje.

Rosjanie nie wiedzą jeszcze jak uzupełnią niedostarczony wolumen przewidziany kontraktem. Kontrsankcje miały zablokować dostawy gazu z Rosji przez Gazociąg Jamalski w Polsce oraz Niemczech, ale mają także skutki uboczne. Objęły także Gazprom Germanię oraz polskiego właściciela odcinka Jamału, czyli firmę EuRoPol Gaz z udziałami PGNiG i Gazpromu po połowie.

GAIL ma rozważać kroki prawne przeciwko Gazpromowi.

Wojciech Jakóbik