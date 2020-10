Rosja chce ograniczyć wsparcie OZE Alert

Fot. Johan Bros / Pexels.com

Ministerstwo gospodarki Rosji planuje zmniejszyć o ponad połowę budżet przeznaczony na wsparcie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Rosji na lata 2025-2035. Łączna suma ma wynieść 200 mld rubli (2,6 mld dolarów).

Mniej pieniędzy, mniej OZE

Działanie to jest spowodowane chęcią utrzymania wzrostu cen energii zgodnego ze wzrostem inflacji. Według ministerstwa gospodarki, do 2035 roku hurtowa cena produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych powinna również spaść do poziomu konwencjonalnych sposobów generacji. Obecnie inwestorzy otrzymują dotacje w postaci dopłat do hurtowych cen energii, co jest popularnym sposobem subsydiowania OZE na świecie.

We∂ług obliczeń analityków Centrum Energetycznego Skołkowo, obniżenie poziomu dofinansowania OZE do 200 mld rubli spowoduje zmniejszenie poziomu inwestycji i wybudowanych mocy produkcyjnych z 5-7 GW do 2-3 GW. Analitycy podkreślają, że sytuacja źródeł odnawialnych na rynku rosyjskim jest wyjątkowo trudna ze względu na niskie ceny gazu ziemnego, dużą nadpodaż energii elektrycznej generowaną m.in z elektrowni jądrowych oraz zaniżone marże w wyniku generacji ze źródeł konwencjonalnych.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski