Rosja naruszała postanowienia porozumienia naftowego Alert

Rosja znalazła się wśród pięciu państw, które nie wypełniły swoich zobowiązań redukcji wydobycia ropy w maju i czerwcu. Zgodnie z ustaleniami podczas szczytu OPEC+, który odbył się 15 lipca, niewypełnione wolumeny cięć mają zostać zrekompensowane w sierpniu.

Rosja nie spełniła zobowiązań

Według źródeł Reutersa tymi państwami są Angola, Irak, Kazachstan, Nigeria i właśnie Rosja. Te państwa zobowiązane są w sierpniu, kiedy inne państwa będą stopniowo zwiększać wydobycie, do zmniejszenia produkcji proporcjonalnie do poziomu wcześniejszej niezgodności w wypełnianiu porozumienia z kwietnia.

W przypadku Rosji chodzi o niewielki wolumen niezgodności. Według danych, do których dotarł TASS, Rosja w maju i czerwcu przekraczała swoje zobowiązania do redukcji wydobycia o około 130 tys. baryłek ropy dziennie. W związku z tym w sierpniu, zamiast zgodnie z planem zwiększyć wydobycie o 500 tys. baryłek dziennie, będzie w stanie to zrobić tylko o około 400 tys. baryłek ropy dziennie względem kwot czerwcowych.

Największą niezgodność z kwietniowymi ustaleniami odnotował Irak, który wypełnił w maju jedynie 37 procent swoich zobowiązań a w czerwcu 60 procent. Irak zobowiązał się w kwietniu do redukcji wydobycia o 1,06 mln baryłek ropy dziennie.

Reuters/Tass/Mariusz Marszałkowski