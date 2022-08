Węgrzy chcą sami płacić za przesył ropy, żeby Rosja przywróciła dostawy przez Ukrainę Alert

Węgierski MOL zaoferował, że zapłaci za przesył ropy rosyjskiej odcinkiem Ropociągu Przyjaźń przez Ukrainę, który został zatrzymany przez rosyjski Transnieft tłumaczący się problemami wynikającymi według Rosjan z sankcji zachodnich. Czechy, Słowacja i Węgry sprowadzają całą ropę tym szlakiem.

Węgry i Rosja. Źródło: Freepik

Tranisnieft podał, że musiał zatrzymać przesył przez Ropociąg Przyjaźń na Ukrainie czwartego sierpnia przez problemy z płatnościami za taryfę wobec Ukrtransnafty. – Przesył ropy z użyciem Ropociągu Przyjaźń został zatrzymany na kilka dni, jak się dowiedzieliśmy, z powodu problemów technicznych banków związanych z płatnością za taryfę po stronie rosyjskiej. Pomimo tego faktu MOL posiada rezerwy ropy na kilka dni. Pracuje nad rozwiązaniem i negocjuje wzięcie na siebie opłaty – podał rzecznik tej firmy w komentarzu dla Interfaxu.

Dostawy przez nitkę południową Ropociągu Przyjaźń odbywają się w oparciu o przedpłaty i zapewniają ropę rafineriom w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Dostawy nitką północną płyną bez przeszkód do Polski i Niemiec, które zadeklarowały, że porzucą ten kierunek do końca roku.

Przepustowość ropociągu Przyjaźń to 1,2-1,4 mln baryłek ropy dziennie. Doprowadza on ropę z Syberii do Mozyrza na Białorusi, gdzie rozchodzi się na dwie nitki. Południowa nitka dzieli się na dwie kolejne na Słowacji, a te ciągną się do Czech i Węgier. Te trzy kraje są wyłączone z embargo na ropę rosyjską wprowadzonego przez Unię Europejską w odpowiedzi na rosyjski atak na Ukrainę. Rosja odpowiadała w 2021 roku za 26 procent dostaw ropy i 43 procent produktów naftowych do Unii Europejskiej

Interfax/Kommiersant/Enerdata/Wojciech Jakóbik