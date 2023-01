Rosja zmienia taktykę na Ukrainie, by zniweczyć pomoc Zachodu w energetyce Alert

Ukraińska firma DTEK ostrzega, że Rosjanie zmieniają taktykę w toku inwazji na Ukrainie. Zamierzają całkowicie zniszczyć moce wytwórcze nad Dnieprem, by zniweczyć pomoc Zachodu słaną między innymi przez Polskę.

Linie elektroenergetyczne. Fot. PSE

Dotąd siły rosyjskie używały ataków rakietowych i dronowych do niszczenia transformatorów, sieci przesyłowych i innych elementów pozwalających transportować energię oraz ciepło. – 14 stycznia Rosjanie przerzucili się z transformatorów na same jednostki wytwórcze. Zniszczenie ich oznacza, że nie będzie możliwa szybka odbudowa dostaw energii z pomocą sprzętu z Zachodu. Będzie za to wymagała inwestycji i dłuższej pracy – ostrzega DTEK, prywatny dostawca energii na Ukrainie z największą ilością elektrowni i elektrociepłowni,

Już teraz deficyt mocy na Ukrainie sięga 1,5 GW nocą i do 4,5 GW w ciągu dnia. Średnio sześć milionów Ukraińców jest pozbawionych codziennych dostaw energii elektrycznej. Zdaniem przedstawicieli DTEK należy już teraz przygotować narzędzia pozwalające odbudować elektrownie zniszczone przez Rosjan przed następnym sezonem grzewczym. Apelują o wsparcie skierowane także do sektora prywatnego i podmiotów jak ta firma.

Zachód organizuje pomoc Ukrainie w sektorze energetycznym dostarczając sprzęt niezbędny do odbudowy sieci przesyłowych jak generatory, transformatory, różne części zamienne. Służy temu między innymi nowy hub energetyczny w Komorowie w Polsce. Nowa taktyka Rosjan może utrudnić pomoc i wymusić zmianę działania państw zachodnich w dobie inwazji.

DTEK/Wojciech Jakóbik