Cztery rosyjskie myśliwce wleciały nad Polskę Alert

Cztery rosyjskie myśliwce naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Polski i Szwecji. Dzięki interwencji włoskich sił powietrznych NATO, bazujących pod Malborkiem, intruzi zostali wypchnięci z powrotem w granice Obwodu Kaliningradzkiego. To nie pierwszy raz, kiedy Rosja narusza polską przestrzeń powietrzną swoimi wojskowymi samolotami.

Obwód Królewiecki. Fot Wikimedia Commons

Cztery rosyjskie myśliwce naruszają przestrzeń powietrzną Polski i Szwecji

Włoskie myśliwce NATO stacjonujące w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku zostały dziś poderwane w związku z naruszeniem polskiej i szwedzkiej przestrzeni powietrznej przez myśliwce z Kaliningradu. Cztery maszyny zostały zmuszone do powrotu w granice rosyjskiego obwodu. Włosi poinformowali o wydarzeniu na Twitterze.

#Scramble, nuovo decollo immediato per gli #Eurofighter italiani impegnati in attività di Air Policing in Polonia per intercettare 4 caccia russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio aereo di Kaliningrad pic.twitter.com/xY6b3YA4YI — Aeronautica Militare (@ItalianAirForce) October 5, 2022

To nie pierwszy przypadek naruszenia polskiej suwerenności granicznej przez Rosjan. W przeszłości parokrotnie dochodziło do demonstracyjnych przelotów. Włoskie lotnictwo zmuszone było do interwencji również 30 września, kiedy to rosyjski samolot niebezpiecznie zbliżył się do Polskiej granicy. Istotny jest fakt, że lotnisko w Czkałowsku w Obwodzie Kaliningradzkim to baza lotnicza dla powietrznego komponentu Floty Bałtyckiej, który w ostatnich latach był nieustannie wzmacniany.

Twitter/Szymon Borowski