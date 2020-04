Największe koncerny naftowe w Rosji zwiększają wydobycie ropy Alert

fot. Gazprom Nieft

Według danych agencji Interfax, wydobycie ropy w Rosji pomiędzy 16 a 19 kwietnia wzrosło o 0,8 procent.

Wzrost wydobycia ropy

Według danych statystycznych, do których dotarł Interfax, wydobycie ropy w Rosji 16 kwietnia wyniosło 1537,1 tys. ton. Od 17 kwietnia został zanotowany wzrost, który 19 kwietnia osiągnął 1549,2 tys. ton. Największy przyrost wydobycia zanotował Rosnieft. Koncern rosyjski zwiększył wydobycie z 517 tys. ton dziennie do 522 tys. ton dziennie (0,9 procent), Surgutnieftiegaz zwiększył produkcję z 173,4 tys. ton do 178,5 tys. ton (trzy procent) a Łukoil zwiększył produkcję o tysiąc ton, do 223 tysięcy ton (0,4 procent).

Średnie dzienne wydobycie w kwietniu było niższe niż w marcu (o 3,7 tys ton). Łączna średnia wydobycia ropy w kwietniu wynosi 1537,2 tys. ton, czyli 11,27 mln baryłek dziennie.

Interfax/Mariusz Marszałkowski